Respons Jose Gomes Usai Laga Arema FC vs Persebaya Surabaya Batal Main di Stadion Kanjuruhan

GIANYAR – Arema FC dipastikan batal menjamu Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, pada 28 April 2025 mendatang. Menanggapi keputusan itu, pelatih Arema FC, Jose Gomes mengaku hanya bisa pasrah saja dan siap menjamu Persebaya di Bali.

Ya, jadinya laga Arema vs Persebaya pindah ke Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali. Alasannya karena sejumlah proses risk asesment atau penilaian risiko yang belum selesai sepenuhnya, membuat Singo Edan –julukan Arema FC– gigit jari menjamu Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan.

Selain laga melawan Persebaya Surabaya, satu laga tunda pekan 28 melawan Madura United, yang seharusnya dijadwalkan di Stadion Kanjuruhan pada Kamis 24 April 2025 juga dipindahkan ke Bali. Dua laga ini sudah diputuskan oleh PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator Liga 1, yang dikeluarkan pada 19 April 2025 lalu.

1. Respons Pelatih Arema FC

Pelatih Arema FC Jose Manuel Gomes da Silva mengaku sedikit kecewa tidak jadi bermain di Stadion Kanjuruhan. Sebab selama ini timnya telah beberapa kali latihan di stadion yang berada di Desa Kedungpedaringan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.

"Jadi dua pertandingan hari ini saya mau di Kanjuruhan karena rumah kita. Tapi mungkin nggak tahu ada masalah Tidak bisa, kita bermain di Bali di dua pertandingan lawan Madura dan Persebaya, main di Bali," ucap Jose Manuel Gomes da Silva, dikonfirmasi pada Rabu (23/4/2025).

Jose Gomes pun berharap laga di Bali itu bisa didatangi Aremania. Apalagi lawan yang dihadapi bukanlah lawan sembarangan melainkan, dua tim sesama Jawa Timur, di mana satu di antaranya Persebaya tengah berburu gelar Liga 1 dan itu akan berbeda jika dimainkan di Stadion Kanjuruhan.

Jose Gomes da Silva (Foto: Okezone/Avirista Midaada)

"Jadi Sudah beberapa kali kita latihan di situ saya senang, semoga kita cepat balik ke kandang kita, karena di sana Aremania bisa hadir. Jadi lawan di situ pasti sulit kalau ada Aremania," kata pelatih asal Portugal ini.

2. Optimis Menang

Tapi bagi pelatih yang akrab disapa Ze Gomes di manapun laga berlangsung, ia dan Arema siap bertanding. Sebab hasil dari kedua laga itu akan mempengaruhi posisi Arema FC di klasemen sementara Liga 1.