HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Dapat Suntikan Amunisi Jelang Hadapi Semen Padang

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 24 April 2025 |03:04 WIB
Persija Jakarta Dapat Suntikan Amunisi Jelang Hadapi Semen Padang
Persija Jakarta mendapat tambahan amunisi jelang menghadapi Semen Padang (Foto: Persija Jakarta)
JAKARTA Persija Jakarta mendapat suntikan amunisi jelang Semen Padang di pekan ke-30 Liga 1 2024-2025. Dua pemainnya yakni Muhammad Ferarri dan Gustavo Almeida sudah terlepas dari sanksi Komisi Disiplin PSSI (Komdis PSSI).

Persija akan berhadapan dengan Semen Padang di pekan ke-30 Liga 1 2024-2025. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Minggu 27 April 2025 malam WIB.

1. Kartu Merah

Gustavo Almeida merayakan golnya di laga Persija Jakarta vs Persik Kediri (Foto: Instagram/@persija)

Mendekati pertandingan itu, Macan Kemayoran bakal ketambahan kekuatan. Ferarri dan Gustavo yang sebelumnya terbelenggu hukuman larangan bermain kini sudah bisa tampil. 

Diketahui, Ferarri terkena kartu merah saat menghadapi Madura United, pada 6 April 2025. Akibatnya, ia harus absen pada laga berikutnya kontra Persebaya Surabaya, serta satu larangan bermain tambahan dari Komdis PSSI. Hukuman tambahan itu telah dilalui dengan kembali absen kontra Persik Kediri.

Sementara, Gustavo mendapat kartu merah saat menghadapi Arema FC pada 9 Maret 2025. Ia jadi dapat hukuman larangan satu laga, plus dua pertandingan tambahan dari Komdis PSSI. Striker asal Brasil itu melewatkan tiga laga, masing-masing melawan Madura United FC, Persebaya, dan Persik.

2. Kabar Baik

Kembalinya dua pemain itu tentu menjadi kabar baik bagi Persija. Terlebih, saat ini skuad asuhan Carlos Pena sedang berupaya mempertahankan posisi di papan atas klasemen sementara Liga 1 2024-2025.

Saat ini, mereka berada di urutan keempat klasemen sementara dengan koleksi 47 poin. Namun, posisi itu rawan tergeser oleh Malut United yang mempunyai poin sama. 

 

Halaman:
1 2
      
