Dipantau PSSI, Dean Zandbergen Ungkap Kelebihannya yang Bakal Berguna untuk Timnas Indonesia

Dean Zandbergen ungkap kelebihannya yang bakal berguna untuk Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@deanxzandbergen_)

DEAN Zandbergen bicara soal kelebihannya yang bakal berguna untuk Timnas Indonesia. Apalagi, saat ini striker VVV-Venlo itu tengah dipantau oleh PSSI.

Zandbergen dikabarkan bakal menjadi pemain keturunan terbaru untuk memperkuat Timnas Indonesia. Pemain berusia 23 tahun itu mengaku sudah melakukan pembicaraan dengan salah satu staf PSSI terkait potensi naturalisasinya.

1. Berminat

Sang pemain mengaku sangat berminat untuk bisa membela Timnas Indonesia. Ia mengaku punya keunggulan dalam duel udara dan ketajaman di depan gawang.

"Saya cukup tinggi sehingga bagus di udara. Tinggi saya 188 cm. Saya juga cukup cepat dalam jarak jauh meski di beberapa meter pertama tidak begitu cepat," kata Zandbergen, dilansir dari kanal YouTube Yussa Nugraha, Rabu (23/4/2025).

"Saya tajam di depan gawang dan punya visi bermain. Saya tidak hanya lihat bola saja ketika bermain tapi juga rekan satu tim," tukas pemain berpostur 188 cm tersebut.

2. Puas

Meski demikian, Zandbergen mengatakan tidak pernah berpuas diri dengan segala kemampuannya itu. Ia kerap menjalani sesi latihan pribadi guna mengasah ketajamannya.

"Saya sering latihan secara privat, salah satunya first touch, pengambilan keputusan, hal-hal detail seperti itu yang perlu diperbaiki," terang Zandbergen.