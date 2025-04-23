Prediksi Line Up Mengerikan Timnas Indonesia vs China jika Diperkuat Dean Zandbergen, Miliano Jonathans dan Tristan Gooijer: Menang Lagi di SUGBK, Garuda?

PREDIKSI line up mengerikan Timnas Indonesia vs China jika diperkuat Miliano Jonathans, Tristan Gooijer dan Dean Zandbergen akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menjamu China di matchday sembilan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Kamis, 5 Juni 2025 pukul 20.45 WIB.

1. Peluang Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026 Terbuka Lebar

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menilai apa pun masih bisa terjadi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia menilai ada peluang Timnas Indonesia memenangkan dua laga sisa kontra China (5 Juni 2025) dan Jepang (10 Juni 2025).

Jika menang atas China dan Jepang, peluang Timnas Indonesia finis runner-up Grup C yang menggaransi tiket lolos Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Demi merealisasikan kondisi di atas, Erick Thohir beserta jajarannya bisa saja mendatangkan pemain baru pada Juni 2025.

Dean Zandbergen bisa memperkuat Timnas Indonesia dalam waktu dekat. (Foto: Instagram/@deanxzandbergen)

Pemain-pemain yang potensial didekati PSSI adalah Miliano Jonathans (winger, FC Utrecht), Tristan Gooijer (fullback/wing back kanan, PEC Zwolle) dan Dean Zandbergen (penyerang, VVV Venlo). Ayah Miliano Jonathans, Dennis Jonathans sudah mendarat di Indonesia saat FIFA Matchday Maret 2025 berlangsung.

Disinyalir, kehadiran Dennis Jonathans di Jakarta untuk membahas kemungkinan sang anak membela Timnas Indonesia. Sementara Tristan Gooijer dan Dean Zandbergen, mengaku sudah dihubungi PSSI.

2. Patrick Kluivert Andalkan 3-4-3

Gebrakan kerap dibuat PSSI. Tak pernah dibayangkan sebelumnya, tiba-tiba Emil Audero, Dean James dan Joey Pelupessy menjalani proses naturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) per akhir Februari 2025. PSSI berpotensi melakukan hal yang sama kepada Miliano Jonathans, Tristan Gooijer dan Dean Zandbergen bulan depan.