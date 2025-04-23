Prediksi Line Up Menakjubkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2026: Ada 5 Pemain Keturunan Tambahan, Otomatis Juara?

Laurin Ulrich bisa diandalkan untuk perkuat Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2026. (Foto: Laman resmi Bundesliga)

PREDIKSI line up menakjubkan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2026 akan diulas Okezone. Piala Asia U-23 2026 akan dilangsungkan di Arab Saudi pada awal Januari 2026. Sebanyak 16 negara ambil bagian di ajang dua tahunan tersebut.

Sebelum tampil di putaran final, negara-negara di bawah naungan AFC lebih dulu melakoni Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 yang dilangsungkan pada 1-9 September 2025. Peluang Timnas Indonesia U-23 lolos Piala Asia U-23 2026 sangat besar.

1. Timnas Indonesia U-23 Dijagokan Lolos Piala Asia U-23 2026

Tenaga Marselino Ferdinan, Ivar Jenner dan Justin Hubner masih dapat diandalkan Timnas Indonesia U-23. (Foto: AFC)

Pertama, Timnas Indonesia U-23 ditempatkan di pot 1 drawing Kualifikasi Piala Asia U-23 2026, efek keberhasilan lolos semifinal Piala Asia U-23 2024. Berada di pot 1 membuat Timnas Indonesia U-23 terhindar dari negara-negara kuat Asia seperti Jepang, Uzbekistan, Korea Selatan, Arab Saudi dan lain-lain.

Tak sampai di situ, Timnas Indonesia U-23 juga berpotensi menjadi tuan rumah Kualifikasi Piala Asia U-23 2026. PSSI sudah mengajukan kepada AFC untuk menjadi tuan rumah Kualifikasi Piala Asia U-23 2026. Pengumuman siapa 11 tuan rumah Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 akan diumumkan akhir bulan ini.

2. Panggil Pemain Keturunan Tambahan

Demi mengulangi pencapaian di Piala Asia U-23 2024, tak ada salahnya bagi PSSI mendaratkan pemain keturunan tambahan. Ada beberapa pemain yang bisa didekati PSSI untuk dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Mereka ialah Kayne van Oevelen (FC Volendam), Tristan Gooijer (PEC Zwolle/Ajax Amsterdam), Miliano Jonathans (FC Utrecht), Laurin Ulrich (VfB Stuttgart) dan Mauro Zijlstra (FC Volendam). Jika nama-nama ini memperkuat Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2026, peluang Garuda Muda melaju jauh di ajang dua tahunan ini terbuka lebar.