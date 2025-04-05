Erick Thohir Bersyukur Timnas Indonesia Melesat ke Posisi 123 Ranking FIFA

Erick Thohir bersyukur Timnas Indonesia melesat ke posisi 123 di ranking FIFA (Foto: PSSI)

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, bersyukur Timnas Indonesia melesat ke posisi 123 di ranking FIFA. Itu merupakan posisi terbaik yang pernah diraih dalam 15 tahun terakhir.

Kenaikan tersebut tidak terlepas dari hasil dua matchday di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia memang kalah 1-5 dari Timnas Australia tetapi bisa mengalahkan Timnas Bahrain 1-0.

1. Naik 4 Posisi

Erick Thohir bersama Mees Hilgers dan Thom Haye (Foto: Instagram/@erickthohir)

Erick menyampaikan kabar baik itu dalam unggahan di Instagram pribadinya @erickthohir. Ia menyebutkan skuad Garuda naik empat anak tangga berkat kemenangan tersebut.

"Alhamdulillah kemenangan atas Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia zona Asia membuat posisi Indonesia di ranking FIFA naik 4 peringkat ke posisi 123,” kata Erick, dikutip Sabtu (5/4/2025).

“Peringkat ke-123 ini merupakan posisi terbaik Indonesia di ranking FIFA dalam 15 tahun terakhir," imbuh Menteri BUMN itu.

2. Belum Puas

Namun, Erick memastikan PSSI belum puas dengan hasil tersebut. Ia bakal berupaya untuk menembus urutan 100 besar dalam rangking FIFA.