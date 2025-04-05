Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Maarten Paes Bicara Hadirnya Emil Audero di Timnas Indonesia

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 05 April 2025 |00:42 WIB
Maarten Paes Bicara Hadirnya Emil Audero di Timnas Indonesia
Maarten Paes (kiri) berbicara soal hadirnya Emil Audero (kanan) di Timnas Indonesia (Foto: PSSI)
MAARTEN Paes berbicara soal hadirnya Emil Audero di Timnas Indonesia. Ia melontarkan pujian untuk kiper Palermo FC tersebut.

Audero merupakan satu dari tiga wajah baru di Timnas Indonesia. Pesepakbola berdarah Italia itu kini jadi pesaing utama di bawah mistar gawang.

1. Senang

Emil Audero berlatih bersama Timnas Indonesia (Foto: PSSI)
Emil Audero berlatih bersama Timnas Indonesia (Foto: PSSI)

Paes sangat senang kehadiran Audero yang memiliki banyak pengalaman di Serie A. Namun, kehadirannya juga tak dianggap sebagai sebuah pesaing di bawah mistar gawang.

"Dia penjaga gawang yang luar biasa. Dia bermain untuk klub-klub besar, seperti Inter Milan, Juventus, Sampdoria, sekarang dia bermain untuk Palermo dengan status pinjaman dari Como,” ungkap Paes dalam podcast di kanal Youtube DC Dallas, Sabtu (5/4/2025).

“(Dia) punya pengalaman di Serie A. Jadi bagi saya sangat menyenangkan bisa bertemu dengannya, berlatih dengannya," imbuh kiper kelahiran Nijmegen itu.

2. Berbeda 

Paes mengungkapkan dirinya dan Audero memiliki gaya bermain yang berbeda. Kendati begitu, ia senang karena dapat berlatih bersama dan berbagi pengalaman untuk sama-sama meningkatkan kemampuan.

"Saya rasa kami memiliki kualitas tinggi. Gaya bermain di bawah mistar gawang sedikit berbeda, tapi kami berdua memiliki kualitas yang baik,” kata Paes.

“Kami saling menantang, tapi Anda tahu dengan cara yang sangat normal dan ramah, dan kami hanya memutuskan itu di lapangan," imbuh eks FC Utrecht.

 

