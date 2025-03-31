Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Emil Audero Terancam Gagal Debut di Laga Timnas Indonesia vs China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 31 Maret 2025 |05:22 WIB
Penyebab Emil Audero Terancam Gagal Debut di Laga Timnas Indonesia vs China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Emil Audero berpotensi gagal debut di laga Timnas Indonesia vs China. (Foto: Instagram/@emil_audero)




PENYEBAB Emil Audero terancam gagal debut di laga Timnas Indonesia vs China di lanjutan matchday sembilan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 5 Juni 2025 akan diulas Okezone. Emil Audero gagal tampil saat Timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain bulan ini.

Namun, kiper 27 tahun ini disinyalir akan menjalani debut saat Timnas Indonesia bentrok dengan China di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Penyebabnya karena kiper utama Timnas Indonesia, Maarten Paes, dipastikan absen melawan China karena akumulasi kartu kuning.

1. Potensi Palermo Lolos ke Final Playoff Promosi ke Serie A

Emil Audero berpeluang masuk skuad Timnas Indonesia saat melawan Australia dan Bahrain @emil_audero

Hanya saja jika melihat jadwal klub Emil Audero saat ini, Palermo, ada peluang eks kiper Inter Milan ini gagal menjalani debut melawan China. Hal itu terjadi jika Palermo lolos ke final playoff Serie B 2024-2025.

Sesuai regulasi, dua tim teratas di klasemen akhir Serie B 2024-2025 berhak promosi ke Serie A 2025-2026. Sementara itu, tim yang finis di posisi tiga hingga delapan akan tampil di babak playoff demi memperebutkan satu tiket promosi.

Hingga pekan ke-31 atau ketika kompetisi reguler menyisakan tujuh pekan lagi, Palermo berada di posisi tujuh. Palermo masih dalam trek tepat untuk tampil di playoff promosi ke Serie A musim depan.

Berdasarkan jadwal yang ada, kompetisi reguler Serie B berakhir pada 9 Mei 2025. Namun, final playoff Serie B 2024-2025 rencananya berakhir pada 1 Juni 2025, atau empat hari sebelum laga Timnas Indonesia vs China!

 

