Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Gustavo Almeida dan Maciej Gajos Kena Skors, Carlos Pena Harap Pemain Persija Jakarta Lain Unjuk Kualitas

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 05 April 2025 |04:45 WIB
Gustavo Almeida dan Maciej Gajos Kena Skors, Carlos Pena Harap Pemain Persija Jakarta Lain Unjuk Kualitas
Gustavo Almeida dan Maciej Gajos mulai menjalani skors sehingga akan absen dari beberapa laga Persija Jakarta (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

JAKARTA – Gustavo Almeida dan Maciej Gajos mulai menjalani skors sehingga akan absen dari beberapa laga Persija Jakarta. Pelatih Maciej Gajos berharap anak asuhnya yang lain bisa unjuk kualitas.

Gustavo dan Gajos mendapatkan tambahan sanksi dari Komisi Disiplin PSSI (Komdis PSSI) usai menerima kartu merah saat melawan Arema FC, beberapa waktu lalu. Keduanya akan absen cukup lama.

1. 2 dan 4

Maciej Gajos, Persija Jakarta vs Bhayangkara FC

Gustavo diberikan hukuman tambahan larangan bermain sebanyak dua pertandingan. Sedangkan, Gajos dihukum empat laga.

Pena mempercayai setiap pemain ingin memberikan kontribusi maksimal untuk Persija. Jadi, ia tidak terlalu memikirkan kehilangan dua pemain itu.

"Saya akan memaksimalkan semua pemain yang saya punya,” tegas Pena, mengutip dari laman resmi Persija Jakarta, Sabtu (5/4/2025).

“Kami semua tahu selalu ada pemain yang akan absen selama berkompetisi, seperti cedera dan skorsing. Jadi, kami harus selalu siap,” tukas pria asal Spanyol itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/07/11/1629487/fifa-jatuhkan-denda-rp76-miliar-buntut-skandal-dokumen-palsu-pemain-naturalisasi-timnas-malaysia-xrh.jpg
FIFA Jatuhkan Denda Rp7,6 Miliar Buntut Skandal Dokumen Palsu Pemain Naturalisasi Timnas MalaysiaÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/29/ricky_kambuaya.jpg
3 Pemain Dapat Bocoran Jurus Anti Dicoret Patrick Kluivert dari Skuad Inti Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement