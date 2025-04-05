Gustavo Almeida dan Maciej Gajos Kena Skors, Carlos Pena Harap Pemain Persija Jakarta Lain Unjuk Kualitas

Gustavo Almeida dan Maciej Gajos mulai menjalani skors sehingga akan absen dari beberapa laga Persija Jakarta (Foto: Persija Jakarta)

JAKARTA – Gustavo Almeida dan Maciej Gajos mulai menjalani skors sehingga akan absen dari beberapa laga Persija Jakarta. Pelatih Maciej Gajos berharap anak asuhnya yang lain bisa unjuk kualitas.

Gustavo dan Gajos mendapatkan tambahan sanksi dari Komisi Disiplin PSSI (Komdis PSSI) usai menerima kartu merah saat melawan Arema FC, beberapa waktu lalu. Keduanya akan absen cukup lama.

Gustavo diberikan hukuman tambahan larangan bermain sebanyak dua pertandingan. Sedangkan, Gajos dihukum empat laga.

Pena mempercayai setiap pemain ingin memberikan kontribusi maksimal untuk Persija. Jadi, ia tidak terlalu memikirkan kehilangan dua pemain itu.

"Saya akan memaksimalkan semua pemain yang saya punya,” tegas Pena, mengutip dari laman resmi Persija Jakarta, Sabtu (5/4/2025).

“Kami semua tahu selalu ada pemain yang akan absen selama berkompetisi, seperti cedera dan skorsing. Jadi, kami harus selalu siap,” tukas pria asal Spanyol itu.