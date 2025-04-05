Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persebaya Surabaya Buka Opsi Pertahankan 80 Persen Skuad untuk Liga 1 2025-2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 05 April 2025 |03:33 WIB
Persebaya Surabaya Buka Opsi Pertahankan 80 Persen Skuad untuk Liga 1 2025-2026
Persebaya Surabaya membuka opsi mempertahankan 80 persen pemain untuk Liga 1 2025-2026 (Foto: Persebaya Surabaya)
SURABAYA – Direktur Operasional Persebaya Surabaya, Candra Wahyudi, membuka opsi mempertahankan 80 persen pemain untuk Liga 1 2025-2026. Namun, tim saat ini akan lebih dahulu fokus menyelesaikan tujuh laga sisa Liga 1 2024-2025.

Sebagaimana diketahui, Skuad Bajul Ijo sementara waktu berada di posisi ketiga klasemen Liga 1 dengan 48 poin. Mereka meraih 14 kemenangan, enam imbang, dan tujuh kekalahan.

1. Mulai Evaluasi

Persebaya Surabaya. (Foto: Media Officer Persebaya)
Persebaya Surabaya. (Foto: Media Officer Persebaya)

Candra mengatakan, manajemen sudah mulai melakukan evaluasi tim, termasuk pemain yang akan menjadi bagian dari skuad jangka panjang. Hal itu sebagai persiapan Persebaya untuk musim depan.

"Ya, kalau untuk tim, memang kami terus sambil berjalan menyelesaikan tujuh pertandingan,” kata Candra, dikutip dari laman PT LIB, Sabtu (5/4/2025).

“Kami juga sudah mengevaluasi beberapa pemain yang memang diperhatikan untuk jangka panjang," sambungnya.

"Sudah ada pembicaraan-pembicaraan untuk pemain-pemain tertentu. Harapannya memang 70-80% pondasi tim ini akan terus menjadi tulang punggung Persebaya ke depan," tukas Candra.

 

