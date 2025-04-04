Timnas Indonesia vs Bahrain: Maarten Paes Masih Merinding Main di SUGBK

FLORIDA - Kiper Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Maarten Paes, mengaku masih merinding bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) saat menjamu Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Paes mengaku atmosfer SUGBK begitu luar biasa karena kehadiran para suporter Garuda.

Skuad Garuda memang baru saja memainkan laga di SUGBK dan bahkan menang 1-0 atas Bahrain dalam fase Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu berlangsung di SUGBK, Jakarta, pada 25 Maret 2025.

1. Merinding

Maarten Paes memberikan jempol untuk dukungan suporter sepanjang 90 menit permainan. Menurutnya, hal tersebut sangat spesial buatnya karena didukung hampir 70 ribu penonton secara langsung.

Paes mengaku masih merinding meski laga melawan Bahrain bukanlah pertama kalinya ia bermain di SUGBK. Sebelumnya, kiper FC Dallas itu sudah tiga kali bermain di SUGBK, yakni saat menjamu Australia, Jepang, dan Arab Saudi pada tahun lalu.

"Tidak akan pernah terbiasa dengan itu. Rasanya merinding di sekujur tubuh," kata Maarten Paea dilansir dari Youtube FC Dallas, Jumat (4/4/2025).

Maarten Paes. (Foto: Instagram/maartenpaes)

Pemain berposisi kiper itu mengungkapkan saat Timnas Indonesia dan suporter menyanyikan lagu "Indonesia Raya" menambah semangat pemain. Pasalnya, setiap pemain berusaha sekuat tenaga memberikan kontribusi terbaiknya.

"Pertama-tama, kami menyanyikan lagu kebangsaan bersama-sama dengan penuh semangat. Itu membuat Anda sangat bersemangat untuk menjalani pertandingan," sambung Paes.