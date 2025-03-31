6 Negara Asia yang Dijagokan Lolos Piala Dunia 2026 Susul Jepang dan Iran, Nomor 1 Timnas Indonesia!

SEBANYAK 6 negara Asia yang dijagokan lolos Piala Dunia 2026 menyusul Jepang dan Iran akan diulas Okezone. Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) memiliki jatah delapan negara lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.

Enam negara lolos via babak ketiga yang kelar pada Juni 2025. Sementara itu, dua negara lain lolos via babak keempat yang dilangsungkan medio Oktober 2025.

Sejauh ini sudah ada dua negara Asia yang dipastikan lolos Piala Dunia 2026, yakni Jepang dan Iran. Hal itu berarti, masih ada enam slot tersisa. Lantas, negara mana saja yang dijagokan lolos Piala Dunia 2026?

Berikut 6 negara Asia yang dijagokan lolos Piala Dunia 2026 menyusul Jepang dan Iran:

6. Uzbekistan

Uzbekistan saat ini duduk di posisi dua Grup A babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 17 angka. Jika sanggup bertahan di posisi ini hingga akhir, Abdukodir Khusanov dan kawan-kawan dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026.

Saat ini Uzbekistan unggul empat angka dari Uni Emirat Arab (UEA) di posisi tiga. Selanjutnya Uzbekistan akan tandang ke markas UEA pada Kamis, 5 Juni 2025. Uzbekistan hanya butuh hasil imbang melawan UEA untuk mengunci tiket putaran final Piala Dunia 2026.

5. Korea Selatan

Korea Selatan belum tergoyahkan di puncak klasemen Grup B dengan 16 angka. Son Heung-min dan kawan-kawan unggul tiga dan empat angka dari Yordania serta Irak di tempat kedua dan ketiga.

Sesuai jadwal, Korea Selatan akan tandang ke markas Irak pada Kamis, 5 Juni 2025. Skor imbang apalagi menang akan meloloskan Timnas Korea Selatan ke Piala Dunia 2026.