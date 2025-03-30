Advertisement
LIGA INDONESIA

Libur Lebaran, Bojan Hodak Peringati Pemain Persib Bandung untuk Jaga Berat Badan

Minggu, 30 Maret 2025 |16:57 WIB
BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak memberikan liburan singkat untuk timnya karena lebaran yang jatuh pada 31 Maret 2025. Bojan pun memperingati para pemain untuk menjaga berat badan dengan tidak terlalu berlebihan saat mengkonsumsi makanan selama lebaran.

Libur lebaran untuk Persib terbilang singka, karena hanya diberikan tepat H-2 sampai H+2 lebaran. Sehingga pada tanggal 3 Maret 2025, skuad Persib Bandung diharuskan berkumpul untuk kembali menjalani latihan.

1. Bicara soal Makanan Lebaran

Pelatih asal Kroasia ini membenarkan perayaan lebaran menjadi ajang bagi pemain khususnya lokal untuk menyantap makanan tradisi di daerahnya masing-masing. Dari mulai yang mengandung minyak hingga bersantan.

Namun, Bojan percaya para pemainnya mampu menjaga makanan yang akan dikonsumsinya. Sehingga akan tetap bugar dan sehat saat kembali bergabung dengan tim.

“Saya tidak khawatir, karena mereka (pemain) paham dengan peraturan jika berat badan bertambah. Jadi saya yakin semua akan kembali tiba dengan berat badan yang ideal,” ujar Bojan, Minggu (30/3/2025).

Beckham Putra mencetak gol di laga Persib Bandung vs Persita Tangerang (Foto: Instagram/@beckham_put7)
Beckham Putra mencetak gol di laga Persib Bandung vs Persita Tangerang (Foto: Instagram/@beckham_put7)

2. Ucapan Selamat Lebaran dari Bojan

Pelatih berkepala plontos ini pun menyampaikan selamat Idul Fitri 1446 Hijriah. Tak hanya untuk pemain, namun juga untuk Bobotoh yang merayakannya.

“Saya tidak tahu bagaimana ucapan di sini, tapi di Malaysia itu 'Selamat Hari Raya' dan mungkin di sini sama. Selamat Hari Raya untuk semua Bobotoh,” ucapnya.

 

