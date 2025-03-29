Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Gelar Gim Internal, 1 Pemain Harus Dilarikan ke Rumah Sakit

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 29 Maret 2025 |17:07 WIB
Persib Bandung Gelar Gim Internal, 1 Pemain Harus Dilarikan ke Rumah Sakit
Persib Bandung menggelar gim internal di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (Foto: Instagram/@persib)
A
A
A

BANDUNG – Persib Bandung menggelar gim internal di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jumat 28 Maret 2025 malam WIB. Sayangnya, satu pemain harus dilarikan ke rumah sakit.

Gim internal tersebut digelar dalam rangka persiapan menyambut bergulirnya lagi Liga 1 2024-2025 usai libur Lebaran. Setelah ini, pemain Persib akan kembali berlibur dari aktivitas latihan.

1. Rumah Sakit

Skuad Persib Bandung (Foto: Instagram/@persib)

Sayangnya, satu pemain yakni Zulkifli Lukmansyah harus dilarikan ke rumah sakit usai gim internal. Pelatih Bojan Hodak tidak membeberkan secara rinci mengenai penyebabnya.

“Hasil (gim internal) tidak begitu penting. Satu-satunya masalah adalah Zul saya harap tidak mengalami cedera yang serius,” ungkap Hodak, dikutip Sabtu (29/3/2025).

“Dia menerima benturan di rusuknya dan itu satu-satunya masalah,” imbuh pria asal Kroasia tersebut.

2. Bagus

Secara keseluruhan, Hodak menilai permainan yang ditunjukan para pemainnya bagus. Ini membuktikan, skuadnya berhasil menjaga kondisinya dengan baik.

“Hari ini kami bermain selama 70 menit dan semuanya bermain dengan baik, mereka banyak berlari dan ini bagus,” tutur eks pelatih PSM Makassar itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/01/11/1661965/eks-pelatih-timnas-indonesia-patrick-kluivert-dukung-jordi-cruyff-jadi-dirtek-ajax-amsterdam-sng.webp
Eks Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert Dukung Jordi Cruyff Jadi Dirtek Ajax Amsterdam
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/19/gelandang_timnas_indonesia_u_22_ivar_jenner.jpg
Media Belanda Sebut Karier Ivar Jenner di FC Utrecht Sudah Tamat
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement