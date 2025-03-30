Hasil Liga Italia 2024-2025: Juventus vs Genoa 1-0, Lecce vs AS Roma 0-1

HASIL Liga Italia 2024-2025 semalam akan diulas Okezone. Sejumlah laga seru tersaji, di antaranya ada Juventus vs Genoa yang berakhir 1-0, hingga Lecce vs AS Roma yang rampung dengan skor 0-1.

Ya, ajang Liga Italia 2024-2025 berlanjut semalam. Memasuki pekan ke-30, total ada empat pertandingan yang digelar semalam.

1. Juventus Amankan Poin Penuh

Salah satu laga seru tersaji dalam pertemuan Juventus vs Genoa. Laga tersebut digelar di Allianz Stadium, pada Minggu (30/3/2025) dini hari WIB.

Gol semata wayang Juventus pada laga ini dicetaj oleh Kenan Yildiz pada menit ke-25. Setelah itu, tak ada gol tambahan yang bisa dicetak dua kubu.

Hasil ini membuat Juventus menempati posisi kelima di klasemen sementara Liga Italia 2024-2025. Total, mereka mengemas 55 poin saat ini, terpaut 9 angka dari Inter Milan yang ada di puncak klasemen.