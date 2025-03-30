HASIL Liga Italia 2024-2025 semalam akan diulas Okezone. Sejumlah laga seru tersaji, di antaranya ada Juventus vs Genoa yang berakhir 1-0, hingga Lecce vs AS Roma yang rampung dengan skor 0-1.
Ya, ajang Liga Italia 2024-2025 berlanjut semalam. Memasuki pekan ke-30, total ada empat pertandingan yang digelar semalam.
Salah satu laga seru tersaji dalam pertemuan Juventus vs Genoa. Laga tersebut digelar di Allianz Stadium, pada Minggu (30/3/2025) dini hari WIB.
Gol semata wayang Juventus pada laga ini dicetaj oleh Kenan Yildiz pada menit ke-25. Setelah itu, tak ada gol tambahan yang bisa dicetak dua kubu.
Hasil ini membuat Juventus menempati posisi kelima di klasemen sementara Liga Italia 2024-2025. Total, mereka mengemas 55 poin saat ini, terpaut 9 angka dari Inter Milan yang ada di puncak klasemen.