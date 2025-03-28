Erick Thohir Jawab soal Isu Naturalisasi Miliano Jonathans, Tegaskan Tak Mau Ada Pemain Titipan

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, memberi jawaban soal kabar naturalisasi Miliano Jonathans. Ia lantas menyinggung mengenai pemain titipan di Timnas Indonesia.

Kabar ini menguat setelah ayah Miliano, Dennis Jonathans, datang ke Indonesia. Ia lalu memutuskan untuk menjadi mualaf seperti disampaikan Hamdan Hamedan selaku tenaga ahli Menpora Bidang Kepemudaan dan Diaspora.

1. Rinci

Menanggapi isu tersebut, Erick belum bisa memberikan penjelasan lebih rinci. Bahkan, ia tidak bisa memilih pemain mana yang ingin dinaturalisasi karena bersifat resmi.

"Saya tidak bisa komentar sebelum prosesnya terjadi. Saya juga tidak bisa komentar mana pemain yang dipilih atau tidak, karena itu prosesnya masing-masing ofisial," kata Erick kepada wartawan, di Jakarta, dikutip Jumat (28/3/2025).

2. Kemampuan

Menteri BUMN itu memastikan setiap pemain yang masuk Timnas Indonesia memang dirasa memiliki kemampuan terbaik dari yang terbaik. Ia menegaskan tak ingin ada pemain titipan yang masuk ke skuad Garuda tanpa memiliki kemampuan yang dibutuhkan.

"Cuma yang pasti saya tak mau ada pemain titipan timnas, karena itu yang merusak strata pembinaan secara nasional," tegasnya.