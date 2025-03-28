Gara-Gara Hal Ini, Thom Haye Tak Bisa Main Penuh di Laga Timnas Indonesia vs Bahrain

JAKARTA - Bintang Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Thom Haye membeberkan penyebab tak bisa bermain penuh saat menang 1-0 atas Bahrain. Ternyata, Haye merasa energinya sudah habis ketika bermain di di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), pada Selasa 25 Maret 2025.

Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan tipis 1-0 atas Bahrain dalam lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Gol tunggal Ole Romeny pada menit ke-25 memastikan tiga poin bagi Skuad Garuda.

1. Kelelahan

Di balik kemenangan tersebut, ada perjuangan keras dari para pemain, termasuk Haye. Bermain dalam cuaca panas dan lembap, di hadapan puluhan ribu penonton, menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi para pemain diaspora.

Haye mengaku cukup terbiasa dengan iklim di Indonesia dan sudah beradaptasi dengan atmosfer pertandingan yang berat. Namun, dia tak memungkiri bahwa laga kali ini memberikan tantangan yang berbeda.

“Harus kuakui aku cukup terbiasa dengan iklimnya, memainkan laga-laga itu,” kata Haye, dikutip dari kanal youtube The Haye Way, Jumat (28/3/2025).

Ribuan Supporter Timnas Indonesia Penuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno

“Jadi sebenarnya laga-laga terakhir yang saya jalani semakin tidak menyulitkan. Tapi harus saya katakan perjalanan kali ini tidak mudah,” tambahnya.

Pemain berusia 30 tahun itu membandingkan pengalamannya saat bertandang ke Sydney untuk menghadapi Australia. Menurutnya, persiapan sebelum laga melawan Australia sudah dilakukan dengan baik, sehingga ia bisa tampil maksimal tanpa kendala berarti.

"Tapi itu sangat sulit, Australia tentu saja saya menyelesaikan pertandingannya. Kami melakukan perjalanan kembali, saya pikir kami melakukannya dengan baik," sambung Haye.