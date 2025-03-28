Timnas Indonesia Masuk Pot 1 Drawing Piala Asia 2027 jika Lolos Piala Dunia 2026?

TIMNAS Indonesia masuk pot 1 drawing Piala Asia 2027 jika lolos Piala Dunia 2026? Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- merupakan satu dari 18 negara yang sudah memastikan lolos ke Piala Asia 2027 pada Juni 2024.

1. Timnas Indonesia Sudah Pesan Tempat di Piala Asia 2027

Sebanyak 18 negara ini memastikan tempat di putaran final Piala Asia 2027 yang dilangsungkan di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027, setelah lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini tengah digelar babak ketiga Kualifikasi Piala Asia 2027.

Timnas Indonesia ambil bagian di Piala Asia 2027. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)

Babak ketiga Kualifikasi Piala Asia 2027 dilangsungkan dari Maret 2025 hingga Maret 2026. Sebanyak 24 negara ambil bagian di babak ini. Mereka dibagi ke dalam enam grup yang berisikan empat tim di masing-masing grupnya. Enam tim yang finis sebagai juara di masing-masing grup akan melengkapi daftar 24 peserta Piala Asia 2027.

Di sisi lain, babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia juga masih berputar. Timnas Indonesia untuk sementara duduk di posisi empat Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan sembilan angka.

Skuad asuhan Patrick Kluivert masih berpeluang lolos Piala Dunia 2026 via dua jalur, yakni babak keempat atau lolos otomatis dengan finis runner-up. Jika nantinya Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 bersama tujuh negara Asia lain, apakah skuad Garuda masuk pot 1 drawing Piala Asia 2027? Jawabannya tidak.

2. Timnas Indonesia Takkan Masuk Pot 1 Drawing Piala Asia 2027

Seperti biasa, AFC menentukan pot drawing Piala Asia berdasarkan ranking FIFA saat drawing dilakukan. Berhubung Piala Asia 2027 digelar awal tahun tersebut, drawing disinyalir digelar pada Mei atau Juni 2026.