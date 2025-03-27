Media Asing Sebut Peluang Timnas Indonesia Lolos Otomatis Piala Dunia 2026 Cuma 0,1 Persen!

Peluang Timnas Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 cuma 0,1 persen. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)

MEDIA Asing, @FootyRankings, membuat persentase peluang 18 negara penghuni babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk ambil bagian di Piala Dunia 2026. Bagaimana dengan prediksi @FootyRankings terhadap Timnas Indonesia?

1. Timnas Indonesia Butuh Keajaiban untuk Finis 2 Besar di Klasemen Akhir Grup C

Mereka melihat peluang Timnas Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, alias finis dua besar di klasemen akhir Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hanya 0,1 persen! Prediksi itu tidak mengherankan, mengingat butuh keajaiban agar Timnas Indonesia finis dua besar,

Kecil peluang Timnas Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia 20226. (Foto: X/@FootyRankings)

Hingga matchday delapan Grup C, Timnas Indonesia duduk di posisi empat dengan sembilan angka. Skuad Garuda unggul tiga angka dari Bahrain dan China di tempat kelima dan keenam.

Baca Juga:

Sementara dengan Arab Saudi di posisi tiga, Timnas Indonesia tertinggal hanya satu angka. Untuk sementara, posisi puncak Grup C diisi Jepang dengan 20 angka, disusul Australia di tempat kedua (13 poin).

Sesuai regulasi, juara dan runner-up grup lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara tim yang finis di posisi tiga dan empat berhak ambil bagian di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Karena itu, Timnas Indonesia kini terpaut empat angka dari Australia. Untuk menyalip Australia, ada dua syarat yang harus dipenuhi Timnas Indonesia.

Pertama, skuad Garuda wajib meraih kemenangan di dua laga pamungkas Grup C, yakni saat bersua China (5 Juni 2025) dan Jepang (10 Juni 2025). Syarat kedua adalah berharap Australia cuma mendapatkan tambahan satu angka di dua laga sisa.