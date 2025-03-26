Kabar Buruk, Marselino Ferdinan Resmi Absen di Laga Timnas Indonesia vs China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

MARSELINO Ferdinan dipastikan absen saat Timnas Indonesia menjamu Timnas China di matchday sembilan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Kamis, 5 Juni 2025. Penyebab Marselino Ferdinan absen karena pesepakbola 20 tahun itu telah mengoleksi dua kartu kuning.

Sebelum laga Timnas Indonesia vs Bahrain digelar semalam, Marselino Ferdinan sudah mengantongi satu kartu kuning di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain Oxford United ini menerima kartu kuning di menit 90+4 saat Timnas Indonesia tandang ke markas Bahrain di matchday ketiga Grup C, Kamis 10 Oktober 2024 malam WIB.

Aksi Marselino Ferdinan di laga Timnas Indonesia vs Bahrain. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)

Uniknya, eks pemain Persebaya Surabaya ini kembali terkena kartu kuning melawan Bahrain. Ia menerima kartu peringatan di menit 34 laga Timnas Indonesia vs Bahrain di lanjutan matchday delapan Grup C, Selasa 25 Maret 2025 malam WIB.

Sesuai regulasi AFC, pemain yang mengantongi dua kartu kuning harus menjalani sanksi skorsing satu pertandingan. Alhasil, pencetak dua gol Timnas Indonesia ke gawang Arab Saudi itu dipastikan absen saat Timnas Indonesia menjamu China dua bulan lagi.

1. Kolaborasi Apik dengan Ole Romeny

Absennya Marselino Ferdinan praktis sangat disayangkan. Sebab, Marselino Ferdinan telah membentuk kolaborasi apik dengan Ole Romeny di lini depan Timnas Indonesia.

Efek bermain di klub yang sama (Oxford United), chemistry antara keduanya sudah terjalin. Terbukti gol kemenangan 1-0 Timnas Indonesi atas Bahrain diciptakan Ole Romeny pada menit 24, setelah menerima assist Marselino Ferdinan.