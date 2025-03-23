5 Pemain yang Berpotensi Dicoret Patrick Kluivert Jelang Laga Timnas Indonesia vs Bahrain, Nomor 1 Pratama Arhan!

5 pemain yang berpotensi dicoret Patrick Kluivert jelang laga Timnas Indonesia vs Bahrain menarik diulas. Salah satunya ada Pratama Arhan.

Ya, Timnas Indonesia akan lanjutkan perjalanan di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pada matchday kedelapan, skuad Garuda akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Selasa 25 Maret 2025 malam WIB.

Jelang laga itu, 28 pemain Timnas Indonesia telah berada di Tanah Air untuk gempur persiapan melawan Bahrain. Sebab, kemenangan dibidik skuad Garuda dalam laga itu demi jaga asa lolos ke Piala Dunia 2026.

Tetapi, nantinya pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, hanya bisa memasukkan 23 nama ke daftar susunan pemain laga melawan Bahrain. Alhasil, lima pemain akan dicoret. Siapa saja mereka?

Berikut 5 pemain yang berpotensi dicoret Patrick Kluivert jelang laga Timnas Indonesia vs Bahrain:

5. Nadeo Argawinata

Salah satu pemain yang berpotensi dicoret Patrick Kluivert jelang laga Timnas Indonesia vs Bahrain adalah Nadeo Argawinata. Kiper Borneo FC ini kemungkinan takkan masuk daftar susunan pemain karena kalah saing.

Pada laga melawan Australia yang digelar Kamis 20 Maret 2025, Patrick Kluivert masih mempercayakan gawang Timnas Indonesia kepada Maarten Paes. Sementara di bangku cadangan, ada kiper anyar skuad Garuda yang baru dinaturalisasi, yakni Emil Audero, dan juga Ernando Ari.

4. Muhammad Ferarri

Kemudian, ada Muhammad Ferarri. Bek Persija Jakarta ini juga berpotensi dicoret Patrick Kluivert di daftar susunan pemain Timnas Indonesia vs Bahrain.

Nasib ini juga dialami Muhammad Ferarri saat melawan Australia. Dia harus puas duduk di bangku penonton karena tak terpilih ke daftar 23 pemain.