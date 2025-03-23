Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain yang Berpotensi Dicoret Patrick Kluivert Jelang Laga Timnas Indonesia vs Bahrain, Nomor 1 Pratama Arhan!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 23 Maret 2025 |15:43 WIB
5 Pemain yang Berpotensi Dicoret Patrick Kluivert Jelang Laga Timnas Indonesia vs Bahrain, Nomor 1 Pratama Arhan!
Pratama Arhan kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

5 pemain yang berpotensi dicoret Patrick Kluivert jelang laga Timnas Indonesia vs Bahrain menarik diulas. Salah satunya ada Pratama Arhan.

Ya, Timnas Indonesia akan lanjutkan perjalanan di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pada matchday kedelapan, skuad Garuda akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Selasa 25 Maret 2025 malam WIB.

Jelang laga itu, 28 pemain Timnas Indonesia telah berada di Tanah Air untuk gempur persiapan melawan Bahrain. Sebab, kemenangan dibidik skuad Garuda dalam laga itu demi jaga asa lolos ke Piala Dunia 2026.

Tetapi, nantinya pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, hanya bisa memasukkan 23 nama ke daftar susunan pemain laga melawan Bahrain. Alhasil, lima pemain akan dicoret. Siapa saja mereka?

Berikut 5 pemain yang berpotensi dicoret Patrick Kluivert jelang laga Timnas Indonesia vs Bahrain:

5. Nadeo Argawinata

Nadeo Argawinata

Salah satu pemain yang berpotensi dicoret Patrick Kluivert jelang laga Timnas Indonesia vs Bahrain adalah Nadeo Argawinata. Kiper Borneo FC ini kemungkinan takkan masuk daftar susunan pemain karena kalah saing.

Pada laga melawan Australia yang digelar Kamis 20 Maret 2025, Patrick Kluivert masih mempercayakan gawang Timnas Indonesia kepada Maarten Paes. Sementara di bangku cadangan, ada kiper anyar skuad Garuda yang baru dinaturalisasi, yakni Emil Audero, dan juga Ernando Ari.

4. Muhammad Ferarri

Timnas Indonesia vs laos. Muhammad Ferarri. PSSI

Kemudian, ada Muhammad Ferarri. Bek Persija Jakarta ini juga berpotensi dicoret Patrick Kluivert di daftar susunan pemain Timnas Indonesia vs Bahrain.

Nasib ini juga dialami Muhammad Ferarri saat melawan Australia. Dia harus puas duduk di bangku penonton karena tak terpilih ke daftar 23 pemain.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/51/3192113/john_herdman_akan_diperkenalkan_sebagai_pelatih_baru_timnas_indonesia_pada_januari_2026-qnpD_large.jpg
John Herdman Bakal Diperkenalkan PSSI sebagai Pelatih Timnas Indonesia pada Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/51/3192074/simak_bedah_statistik_john_herdman-e7P8_large.jpg
Statistik John Herdman, Calon Pelatih Timnas Indonesia yang Segera Diumumkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/51/3192002/john_herdman-9v4e_large.jpg
Media Vietnam Ungkap Detail Kontrak John Herdman di Timnas Indonesia, Dapat Gaji Fantastis hingga Kontrak Panjang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/51/3191999/john_herdman-f7Da_large.jpg
Kisah Calon Pelatih Timnas Indonesia John Herdman Kalahkan Jepang Asuhan Hajime Moriyasu
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/26/11/1660317/tabuh-genderang-perang-pelatih-vietnam-pede-singkirkan-timnas-futsal-indonesia-u19-di-semifinal-yyv.webp
Tabuh Genderang Perang, Pelatih Vietnam Pede Singkirkan Timnas Futsal Indonesia U-19 di Semifinal
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/27/patrick_dorgu.jpg
Kado Natal Paling Manis! MU Tumbangkan Newcastle, Patrick Dorgu Jadi Sorotan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement