HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Indonesia jika Miliano Jonathans Gabung pada Juni 2025

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 23 Maret 2025 |10:03 WIB
Prediksi Line Up Timnas Indonesia jika Miliano Jonathans Gabung pada Juni 2025
Miliano Jonathan dikabarkan akan segera dinaturalisasi PSSI. (Foto: Instagram/fc_utrecht)
PREDIKSI line up Tim Nasional (Timnas) Indonesia jika Miliano Jonathans gabung pada Juni 2025 menarik dibahas. Ya, Miliano menjadi nama baru dari daftar pemain keturunan yang segera dinaturalisasi oleh PSSI.

Kabarnya, keluarga Miliano mendapatkan undangan memperkuat Garuda dari Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir dan pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Untuk memenuhi undangan itu, keluarga Miliano dilaporkan segera tiba di Tanah Air.

1. Otw Jakarta

Ya, Miliano tampaknya benar-benar akan segera memperkuat Timnas Indonesia. Laporan terbaru, sang ayah, Deco Jonathans dan ibunya, terlihat tengah foto di bandara dan dalam pesawat, yang diduga menuju Jakarta.

Namun, belum diketahui secara pasti apakah Miliano Jonathans ikut bersama Deco Jonathans atau tidak. Satu hal yang pasti, upaya PSSI untuk menaturalisasi Miliano tampaknya benar-benar akan terwujud.

“Bapaknya Miliano, Hari Jumat ini berangkat ke Jakarta di undang PSSI untuk negoisasi Miliano," cerita Kakek Miliano Jonathan, yakni Willy Jonathans, dikutip dari akun instagram @futboll.indonesiaa, Minggu (23/3/2025).

Deco Jonathans menuju Jakarta @deco_jonathans
Deco Jonathans menuju Jakarta @deco_jonathans

"Kemungkinan besar (jadi), karena sudah diundang Ketum PSSI, dan Pelatih Timnas. Infonya, Kluivert masih berada di Australia, dan Jumat ini sudah pulang ke Indonesia," tambah keterangan kakek dari Miliano tersebut.

2. Timnas Indonesia Makin Kuat

Andai benar Miliano dinaturalisasi, maka winger FC Utrecht itu akan menambah kekuatan Timnas Indonesia. Pemain berusia 20 tahun tersebut bisa menjadi opsi terbaik Patrick Kluivert jika membutuhkan winger kanan yang tajam.

 

