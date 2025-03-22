Timnas Indonesia Dicukur Timnas Australia 1-5, Pelatih Asal Belanda: Pemain Hebat Eredivisie Tidak Ada Apa-apanya!

Seorang pelatih di Belanda mengkritik tajam penampilan Timnas Indonesia kala dihancurkan Timnas Australia 1-5 (Foto: AFC)

PELATIH bernama Robert Maaskant mengkritik Timnas Indonesia usai dicukur Timnas Australia 1-5 pada laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ia heran melihat pemain-pemain Eredivisie tidak bisa berbuat apa-apa.

Indonesia digilas Australia 1-5 di laga ke tujuh Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu digelar di Sydney Football Stadium, Sydney, Australia, Kamis 20 Maret 2025 sore WIB.

1. Terjungkal

Jackson Irvine cetak gol di laga Timnas Australia vs Timnas Indonesia (Foto: X/@Socceroos)

Skuad Garuda yang bergelimang pemain berkualitas justru terjungkal. Mereka kalah dari Socceroos yang sedang mengalami badai cedera serta masih adaptasi dengan pelatih baru.

Maaskant mengakui Timnas Indonesia memang mempunyai pemain berkualitas seperti Calvin Verdonk, Mees Hilgers, dan Thom Haye. Namun menurutnya, ketiga pemain itu belum bisa memberikan kontribusi besar untuk level tim nasional.

"Mereka adalah pemain hebat di Eredivisie (Liga Belanda), tetapi tentu saja kelompok itu tidak ada apa-apanya di level internasional. Itu tidak akan berubah dalam semalam," kata Maaskant dikutip dari Sportnieuws NL, Sabtu (22/3/2025).

2. Bergantung

Pria asal Belanda itu menegaskan, pelatih Patrick Kluivert sudah sewajarnya bergantung pada pemain-pemainnya. Namun sayang, kata Maaskant, kekompakkan tidak bisa terbangun dalam semalam saja.