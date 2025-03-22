Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Calvin Verdonk Tak Sabar Lakoni Laga Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 22 Maret 2025 |20:21 WIB
Calvin Verdonk Tak Sabar Lakoni Laga Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain
Calvin Verdonk tak sabar melakoni laga kontra Timnas Bahrain (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)
JAKARTA – Bek Timnas Indonesia, Calvin Verdonk, tak sabar melakoni laga kontra Timnas Bahrain. Ia berharap Skuad Garuda mendapat hasil lebih baik.

Indonesia akan menjamu Timnas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Selasa 25 Maret 2025 pukul 20.45 WIB. Ini menjadi laga penting bagi Tim Merah Putih jika ingin menjaga asa ke Piala Dunia 2026.

1. Menyaksikan

calvin verdonk. (foto: erspo.official)

Menatap laga itu, Verdonk mengatakan Timnas Indonesia telah menyaksikan kembali pertandingan pertemuan pertama melawan Bahrain di matchday ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pemain NEC Nijmegen itu sudah tak sabar memainkan laga krusial tersebut.

“Kami bertemu dengan satu sama lain, kami melihat pertandingan itu kembali, dan kami menantikan pertandingan melawan Bahrain,” kata Verdonk kepada wartawan termasuk Okezone, Sabtu (22/3/2025). 

2. Modal Negatif

Timnas Indonesia datang dengan modal yang negatif. Pasalnya, tim arahan Patrick Kluivert itu kalah 1-5 dari Timnas Australia di matchday ke tujuh. Tapi, mereka bermain dengan pendekatan yang berbeda dengan tampil proaktif sejak menit awal.

Ketika disinggung apakah Timnas Indonesia akan kembali melakukan pendekatan proaktif untuk hadapi Bahrain, Verdonk mengaku tidak mengetahuinya. Menurutnya yang terpenting timnya harus bermain disiplin di laga nanti.

 

