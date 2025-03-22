Bojan Hodak Didorong Jadi Pelatih Timnas Indonesia Gantikan Patrick Kluivert di Sisa Laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

BOJAN Hodak didorong jadi pelatih Timnas Indonesia gantikan Patrick Kluivert di sisa laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pernyataan itu meluncur dari influencer dr. Tirta.

Debut Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia memang berakhir pahit. Sebab, tim asuhannya dibantai Timnas Australia 1-5 pada laga matchday tujuh Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

1. Pertanyakan

Sebagai penggemar sepakbola, dr. Tirta tidak setuju dengan pemilihan Kluivert yang menggantikan Shin Tae-yong pada awal Januari 2025. Ia mempertanyakan mengapa pria asal Korea Selatan itu diganti.

Lalu, melihat hasil di pertandingan melawan Australia pada Kamis 20 Maret 2025, Cipeng -panggilan akrabnya- meminta agar Kluivert diganti lagi. Yang menarik, muncul nama Hodak!

“Ini kan menjelang pertandingan, ganti pelatih, ini tiga pertandingan ganti lagi. Sikat. Kalau perlu siapa itu pelatihnya Persib yang jago itu?” kata dr. Tirta dalam live reaction di kanal Vindes Sport, dikutip Sabtu (22/3/2025).

“Ini Bojan Hodak,” sahut Mukti Entut.

“Bojan, panggil itu kalau perlu,” tegas pria berkacamata itu yang sontak disambut tawa.