FFI Resmi Perpanjang Kontrak Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto hingga 2028

JAKARTA - Federasi Futsal Indonesia (FFI) resmi perpanjang kontrak pelatih kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Souto, hingga 2028. Langkah tegas ini adalah bentuk komitmen untuk terus menjaga tren positif dan meningkatkan performa timnas dalam bersaing di level dunia.

Kabar itu disampaikan langsung FFI dalam keterangan yang diterima Okezone. Ketua Umum FFI, Michael Victor Sianipar mengatakan, ini langkah strategis memajukan Timnas Futsal Indonesia agar bersaing di level dunia termasuk Piala Asia Futsal 2026 dan Piala Dunia Futsal 2028.

"Ini langkah strategis kami, baik dalam jangka pendek dan juga jangka panjang dalam menjaga tren positif timnas di level dunia," kata Michael dalam keterangan resminya, Jumat (21/3/2025).

1. Jangka Panjang

Menurut pria berkacamata itu, perpanjangan kontrak adalah langkah jangka panjang yang berbeda dari biasanya. Seperti diketahui, pelatih kepala Timnas Futsal Indonesia sebelumnya hanya dikontrak per tahun.

"Timnas Futsal di bawah kepemimpinan Hector berhasil mencatatkan berbagai prestasi, termasuk meraih gelar juara Piala AFF Futsal 2024 dan runner up di 4Nations World Series 2025," kata Michael.

"Keberhasilan ini adalah tonggak penting dalam perkembangan futsal Indonesia dan membuktikan potensi besar tim nasional di tingkat Internasional," tukas pria berusia 34 tahun itu.

2. Komitmen

Hector Souto memberi arahan untuk Timnas Futsal Indonesia (Foto: Instagram/@timnasfutsal)

Selan itu, Michael menjelaskan perpanjangan kontrak merupakan bentuk nyata dari komitmen FFI dalam pengembangan futsal Indonesia. Sedangkan dalam target jangka pendek, ini menjadi bagian dari persiapan menuju tuan rumah Piala Asia Futsal 2026.

"Kami percaya dengan kepemimpinan dan visi Hector Souto, futsal Indonesia akan semakin berkembang dan siap bersaing di tingkat dunia. Target kami adalah tampil lebih kompetitif di Piala Dunia Futsal dan meraih hasil yang membanggakan,” ujar Michael.

"Dengan program jangka panjang yang terstruktur, diharapkan tim nasional futsal Indonesia dapat tampil maksimal di turnamen besar tersebut; baik di Piala Asia Futsal 2026 dan Piala Dunia Futsal 2028," tandasnya.