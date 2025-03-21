Begini Kondisi Ruang Ganti Timnas Indonesia Usai Dicukur Australia 1-5, Pemain Kena Mental?

Kondisi ruang ganti Timnas Indonesia usai kalah 1-5 dari Timnas Australia cukup bikin penasaran (Foto: PSSI)

JAKARTA – Manajer Timnas Indonesia, Sumardji, memberkan kondisi ruang ganti usai dicukur Timnas Australia 1-5. Ia mengungkapkan hasil tersebut cukup berpengaruh ke mental pemain.

Timnas Indonesia kalah telak 1-5 dari Australia di Sydney Football Stadium pada Kamis 20 Maret 2025. Ini menjadi kekalahan yang mengecewakan sekaligus debut pahit Patrick Kluivert selaku juru taktik.

1. Ruang Ganti

Manajer Timnas Indonesia Sumardji membeberkan kondisi ruang ganti (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

Kondisi ruang ganti selepas pertandingan menjadi pertanyaan. Terkait hal itu, Sumardji mengungkapkan pastinya kekalahan telak itu berpengaruh pada mental pemain.

“Tentunya kita tahu kalau berbicara kemarin selesai pertandingan, dengan kekalahan yang banyak, tentu itu berpengaruh kepada mental pemain,” ucap Sumardji kepada wartawan termasuk Okezone, Jumat (21/3/2025).

2. Tidak Lama

Akan tetapi, Sumardji yakin kondisi itu tidak akan berangsur lama. Ia yakin Jay Idzes dan kolega dalam kondisi mental yang siap saat menghadapi Bahrain.

“Tetapi, yang harus kami yakini mental pemain sudah harus kami pompa kembali untuk betul-betul mempersiapkan diri menghadapi pertandingan selanjutnya,” terang Sumardji.