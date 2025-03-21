Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Begini Kondisi Ruang Ganti Timnas Indonesia Usai Dicukur Australia 1-5, Pemain Kena Mental?

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 21 Maret 2025 |19:44 WIB
Begini Kondisi Ruang Ganti Timnas Indonesia Usai Dicukur Australia 1-5, Pemain Kena Mental?
Kondisi ruang ganti Timnas Indonesia usai kalah 1-5 dari Timnas Australia cukup bikin penasaran (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Manajer Timnas Indonesia, Sumardji, memberkan kondisi ruang ganti usai dicukur Timnas Australia 1-5. Ia mengungkapkan hasil tersebut cukup berpengaruh ke mental pemain.

Timnas Indonesia kalah telak 1-5 dari Australia di Sydney Football Stadium pada Kamis 20 Maret 2025. Ini menjadi kekalahan yang mengecewakan sekaligus debut pahit Patrick Kluivert selaku juru taktik.

1. Ruang Ganti

Manajer Timnas Indonesia Sumardji (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)
Manajer Timnas Indonesia Sumardji membeberkan kondisi ruang ganti (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

Kondisi ruang ganti selepas pertandingan menjadi pertanyaan. Terkait hal itu, Sumardji mengungkapkan pastinya kekalahan telak itu berpengaruh pada mental pemain.

“Tentunya kita tahu kalau berbicara kemarin selesai pertandingan, dengan kekalahan yang banyak, tentu itu berpengaruh kepada mental pemain,” ucap Sumardji kepada wartawan termasuk Okezone, Jumat (21/3/2025). 

2. Tidak Lama

Akan tetapi, Sumardji yakin kondisi itu tidak akan berangsur lama. Ia yakin Jay Idzes dan kolega dalam kondisi mental yang siap saat menghadapi Bahrain.

“Tetapi, yang harus kami yakini mental pemain sudah harus kami pompa kembali untuk betul-betul mempersiapkan diri menghadapi pertandingan selanjutnya,” terang Sumardji.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/51/3191823/john_herdman-8WDg_large.jpg
Media Asing Buka-bukaan Bongkar Penyebab John Herdman Pilih Tangani Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/51/3191783/john_herdman-OLRQ_large.jpg
Kisah John Herdman, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia yang Ternyata Pernah Buat Gawang Maarten Paes Kebobolan 3 Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191661/jay_idzes_bersama_mees_hilgers-i759_large.jpg
Perbandingan Nilai Pasar Jay Idzes dan Mees Hilgers: Satu Meroket ke Puncak, Satu Lagi Terjun Bebas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191601/john_herdman_akan_diumumkan_jadi_pelatih_timnas_indonesia_pada_pekan_ini-7jvh_large.jpg
Dibocorkan Bung Harpa, John Herdman Diumumkan Jadi Pelatih Timnas Indonesia Pekan Ini!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/25/11/1659991/hasil-piala-aff-u16-2025-timnas-futsal-indonesia-gunduli-brunei-50-dqi.webp
Hasil Piala AFF U-16 2025: Timnas Futsal Indonesia Gunduli Brunei 5-0
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/25/timnas_futsal_indonesia_u_19_foto_ig_at_timnasfut.jpg
Timnas Futsal Indonesia U-19 Masih Dihantui Masalah Serius usai Bungkam Malaysia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement