HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Tiba di Jakarta Sore Ini, Langsung Jalani Pemulihan Usai Lawan Australia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 21 Maret 2025 |14:39 WIB
TIMNAS Indonesia dijadwalkan tiba di Jakarta pada Jumat (21/3/2025) sore WIB. Usai tiba di Tanah Air, Jay Idzes cs pun akan langsung melakukan pemulihan setelah melawan Australia.

Setelah itu, para pemain akan langsung melakukan persiapan untuk menghadapi Bahrain. Laga itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Selasa, 25 Maret 2025.

1. Timnas Indonesia Baru Kalah

Timnas Indonesia langung terbang ke Jakarta usai melawan Australia kemarin malam dalam lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dalam laga yang berlangsung di Sydney Football Stadium, Kamis 20 Maret 2025 sore WIB itu, skuad Garuda kalah telak 1-5.

Setelah laga itu, Timnas Indonesia langsung terbang menuju Tanah Air menggunakan pesawat carter. Hal itu dilakukan guna memangkas waktu perjalanan agar ada waktu untuk pemulihan bagi para pemain.

"Diperkirakan tiba antara pukul 15.00 hingga 16.00 WIB," tulis keterangan PSSI, Jumat (21/3/2025).

 

Halaman:
1 2
      
