HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Pakai Jersey Kandang Hadapi Timnas Australia di Sydney

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 20 Maret 2025 |13:30 WIB
Timnas Indonesia Pakai Jersey Kandang Hadapi Timnas Australia di Sydney
Timnas Indonesia akan memakai jersey kandang berwarna merah saat menghadapi Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: Instagram/@erspo.official)
SYDNEY – Timnas Indonesia akan memakai jersey kandang berwarna merah saat menghadapi Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sedangkan, tuan rumah akan memakai warna kuning kebanggaannya.

Duel Timnas Australia vs Timnas Indonesia itu merupakan matchday tujuh Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga dijadwalkan berlangsung di Sydney Football Stadium, Kamis (20/3/2025) pukul 16.10 WIB.

1. Match Coordination Meeting

Jersey Timnas Indonesia Long Sleeve produksi Erspo (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)
Jersey Timnas Indonesia Long Sleeve produksi Erspo (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)

Kepastian itu setelah AFC selaku penyelenggara menggelar Match Coordination Meeting (MCM) pada Rabu 19 Maret 2025. Hal itu guna memastikan berbagai aspek teknis, termasuk warna jersey yang akan dikenakan oleh kedua tim.

Hasilnya, Timnas Indonesia akan memakai jersey kandang dengan kombinasi warna merah putih merah dan penjaga gawang berwarna cokelat. Sementara Australia selaku tuan rumah mengenakan jersey dengan kombinasi warna kuning, hijau, putih.

“Timnas Indonesia dipastikan akan mengenakan jersey kombinasi warna Merah Putih Merah untuk para pemain, sementara penjaga gawang Garuda akan tampil dengan jersey berwarna serba Cokelat,” tulis situs Kita Garuda, Kamis (20/3/2025).

“Di sisi lain, sebagai tim tuan rumah, Australia akan menggunakan kombinasi warna Kuning, Hijau, dan Putih untuk para pemain, sementara penjaga gawang akan mengenakan seragam serba Biru,” sambungnya.

 

