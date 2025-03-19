Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Pemain Debutan Australia Jelang Lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Abroad di Eropa!

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 19 Maret 2025 |20:57 WIB
4 Pemain Debutan Australia Jelang Lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Abroad di Eropa!
Timnas Australia kala berlatih. (Foto: Instagram/@sooceroos)
4 pemain debutan Australia jelang lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 akan diulas Okezone. Salah satunya ada pemain abroad asal Eropa.

Ya, Australia akan lanjutkan perjalanan di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan menjamu Timnas Indonesia. Laga itu akan digelar di Sydney Football Stadium, pada Kamis 20 Maret 2025 pukul 16.10 WIB.

Jelang laga itu, pelatih Timnas Australia, Tony Popovic, memanggil sejumlah pemain baru. Hal ini dilakukan karena Socceroos -julukan  Timnas Australia- alami badai cedera jelang melawan Timnas Indonesia. Lantas, siapa saja pemain debutan itu?

Berikut 4 pemain debutan Australia jelang lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026:

4. Kai Trewin

kai trewin foto socceroos

Salah satu pemain debutan Australia jelang lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah Kai Trewin. Bek yang satu ini baru berumur 23 tahun.

Tetapi, Kai Trewin telah tampil impresif di level klub. Dia diketahui bermain untuk klub asal Australia, Melbourne City, saat ini. Tak ayal, Trewin bisa jadi andalan di lini belakang.

3. Ryan Teague

Ryan Teague foto socceroos

Kemudian, ada Ryan Teague. Sama seperti Trewin, pemain yang satu ini juga baru berumur 23 tahun. Dia pun biasa bermain di posisi gelandang.

Kini, Ryan Teague membela klub asal Australia juga, yakni Melbourne Victory. Kiprah manis pun diukirnya di sana dengan sudah cetak 3 gol dan 2 assist di Liga Australia 2024-2025.

 

