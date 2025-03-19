5 Pemain Timnas Indonesia dengan Jumlah Caps Terbanyak di Skuad Patrick Kluivert, Nomor 1 si Pemilik Lemparan Maut!

5 pemain Timnas Indonesia dengan jumlah caps terbanyak di skuad Patrick Kluivert menarik diulas. Salah satunya ada si pemilik lemparan maut.

Ya, Patrick Kluivert sebagai pelatih anyar Timnas Indonesia telah memanggil sederet pemain terbaik Tanah Air untuk bermain melawan Australia dan Bahrain pada bulan ini. Laga itu akan tersaji dalam lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Sejumlah pemain langganan membela Timnas Indonesia pun kembali masuk skuad asuhan Patrick Kluivert. Beberapa pemain diketahui sudah koleksi banyak caps bersama Timnas Indonesia. Tak ayal, pengalamannya diharapkan bisa membawa skuad Garuda berjaya. Lantas, siap saja mereka?

Berikut 5 pemain Timnas Indonesia dengan jumlah caps terbanyak di skuad Patrick Kluivert:

5. Nadeo Argawinata (24 Caps)

Salah satu pemain Timnas Indonesia dengan jumlah caps terbanyak di skuad Patrick Kluivert adalah Nadeo Argawinata. Dilansir dari Transfermarkt, kiper Borneo FC itu total sudah kumpulkan 24 caps untuk laga internasional bersama Timnas Indonesia.

Penampilan perdananya bersama Timnas Indonesia senior terjadi pada 29 Mei 2021. Tetapi belakangan, dia lebih sering jadi penghangat bangku cadangan saja. Penampilan teranyarnya terjadi pada 10 Desember 2023 saat melawan Brunei Darussalam di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026.

4. Marselino Ferdinan (32 Caps)

Selanjutnya, ada Marselino Ferdinan. Meski baru berusia 20 tahun, dia sudah diandalkan untuk membela Timnas Indonesia di berbagai level usia, bahkan hingga senior.

Alhasil, Marselino kini catatkan 32 caps di Timnas Indonesia senior. Sejak debut pada 27 Januari 2022, Marselino pun sudah koleksi 5 gol untuk Timnas Indonesia. Teranyar, dia jadi pahlawan Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi karena cetak 2 gol dalam laga itu.