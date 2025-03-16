JADWAL dan link live streaming pekan ke-26 Bundesliga 2024-2025 di Vision+ akan diulas Okezone dalam artikel ini. Sederet laga seru akan tersaji, di antaranya mempertemukan VfB Stuttgart vs Bayer Leverkusen.
Ya, Bundesliga musim 2024-2025 telah memasuki pekan ke-26 yang akan berlangsung pada 15 hingga 17 Maret 2025. Kamu bisa streaming setiap pertandingannya dengan klik di sini.
Sejumlah pertandingan menarik siap digelar akhir pekan ini, dan para penggemar sepakbola di Indonesia dapat menyaksikannya secara live streaming melalui Vision+.
Sabtu, 15 Maret 2025:
● 02.30 WIB: FC St. Pauli vs TSG Hoffenheim (SOCCER)
● 21.25 WIB: FSV Mainz 05 vs SC Freiburg (SOCCER)
● 21.30 WIB: FC Augsburg vs VfL Wolfsburg (SPORTSTARS)
● 21.25 WIB: SV Werder Bremen vs Borussia Mönchengladbach (SPORTSTARS 2)
● 21.30 WIB: FC Union Berlin vs FC Bayern München (V+ LIVE 4 / SPORTSTARS 4)
Minggu, 16 Maret 2025:
● 00.30 WIB: RB Leipzig vs Borussia Dortmund (V+ LIVE 4 / SPORTSTARS 4)
● 21.30 WIB: VfL Bochum 1848 vs Eintracht Frankfurt (V+ LIVE 4 / SPORTSTARS 4)
● 23.30 WIB: FC Heidenheim vs Holstein Kiel (V+ LIVE 4 / SPORTSTARS 4)
Senin, 17 Maret 2025:
● 01.30 WIB: VfB Stuttgart vs Bayer 04 Leverkusen (V+ LIVE 4 / SPORTSTARS 4)