Hasil Manchester City vs Brighton & Hove Albion di Liga Inggris 2024-2025: The Citizens Ditahan 2-2

MANCHESTER – Manchester City gagal memaksimalkan laga kandangnya dengan baik saat menjamu Brighton & Hove Albion di pekan ke-29 Liga Inggris 2024-2025, pada Sabtu (15/3/2025) malam WIB. Bermain di Stadion Etihad, tim berjuluk The Citizens tersebut tertahan 2-2.

Dengan hasil itu, Man City harus puas tertahan di peringkat kelima dengan 48 poin. Sedangkan Brighton di urutan ketujuh dengan 47 angka.

Jalannya Pertandingan

Man City sejatinya mengawali laga dengan sangat baik. Bagaimana tidak, laga baru berjalan 11 menit, tim asuhan Josep Guardiola itu berhasil unggul 1-0.

Keunggulan Man City dipersembahkan oleh gol Erling Haaland. Namun, 10 menit berselang Brighton justru berhasil menyamakan kedudukan di menit 21 berkat gol dari Pervis Estupinan.

Man City lantas tak menyerah. Ketika laga sudah di menit 39, Omar Marmoush sukses membawa Man City unggul kembali dan menutup babak pertama dengan skor 2-1.

Manchester City vs Brighton & Hove Albion. (Foto; Premier League)

Memasuki babak kedua, Brighton justru sukses menambah gol dan membuat laga sama kuat 2-2. Gol kedua tim tamu dicetak oleh gol bunuh diri, Abdukodir Khusanov pada menit 48.

Skor 2-2 itu bertahan sampai laga berakhir.