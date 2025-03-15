Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bagian Tubuh Cristiano Ronaldo yang Ternyata Dioplas

Wikku D Nugroho , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |12:49 WIB
Bagian Tubuh Cristiano Ronaldo yang Ternyata Dioplas
Cristiano Ronaldo ternyata jalani oplas. (Foto: Instagram/@cristiano)
A
A
A

BAGIAN tubuh Cristiano Ronaldo yang ternyata dioplas jadi hal dalam dunia sepakbola yang menarik untuk diulas kali ini. Walau telah berusia 40 tahun, masih banyak yang mengagumi wajah tampan pemain Al Nassr tersebut.

Diberi gaji selangit membuat banyak pesepakbola top bisa melakukan apa saja untuk mengubah penampilan. Salah satunya dengan operasi plastik alias oplas.

Cristiano Ronaldo foto Al Nassr

Salah satu pesepakbola yang disebut-sebut kerap melakukan operasi plastik adalah Cristiano Ronaldo. Kapten Timnas Portugal itu kerap melakukan hal tersebut setelah bergabung dengan Manchester United pada 2003.

Lantas, apa saja bagian tubuh Cristiano Ronaldo yang ternyata di oplas? Berikut ulasannya.

Bagian Tubuh Cristiano Ronaldo yang Ternyata Dioplas

Pada awal kariernya di Manchester United, Cristiano Ronaldo muncul di hadapan publik dengan rambut ikal dan gigi yang tidak rapi. Tentu banyak yang tak tertarik dengan penampilan pemain asal Portugal tersebut.

Seiring dengan popularitasnya yang semakin meningkat dengan menjadi mesin gol The Red Devils, pemain berjuluk CR7 itu mulai membenahi penampilan fisiknya. Dia juga turut membenahi bagian wajahnya.

Tak ayal dengan kemunculan Cristiano Ronaldo dengan wajah bak rupawan, banyak wanita yang kesengsem dengan pemain yang identik dengan nomor 7 tersebut. Salah satunya adalah Nereida Gallardo.

Nereida mengaku bahwa mantan kekasihnya itu sempat melakukan berbagai rangkaian operasi untuk mengubah penampilan. Termasuk di sepertiga bagian wajahnya, salah satunya gigi.

Cristiano Ronaldo menjalani operasi hidung untuk mengubah bentuk hidungnya. Ia juga menjalani operasi maksilofasial untuk memperbaiki sepertiga bagian bawah wajahnya, salah satunya gigi, kata Nereida Gallardo di akun Instagram-nya, @nereidagallardo.

Tak sampai di situ, eks pemain Real Madrid itu juga mengubah poisisi alisnya. Ini membuatnya dapat menyembunyikan kerutan pada bagian atas wajahnya.

Ahli Bedah Inggris Mengungkap CR7 Melakukan Operasi Wajah

Senada dengan Gallardo, pada 2016 ahli bedah asal Inggris, Alex Karidis, mengungkapkan bahwa wajah tampan CR7 merupakan hasil dari operasi.

“Sepertinya Ronaldo menyuntikkan botox di sekitar mata dan dahi. Kulitnya sekarang sangat bersih. Ronaldo sepertinya memperdalam garis pada wajahnya, seperti garis senyum di sekitar mulut,” kata Karidis, dilansir dari The Sun.

“Wajah Ronaldo sekarang halus yang mungkin karena disuntikkan sejumlah cairan. Ada kemungkinan ia menjalani sedikit operasi pada hidungnya meskipun tidak drastis. Hidungnya terlihat lebih kecil ketimbang 10 tahun yang lalu,” lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190672/kevin_diks_mengungkap_momen_momen_tak_terlupakan_dalam_kariernya-G3Oq_large.jpg
Kevin Diks Ungkap Momen-Momen Tak Terlupakan dalam Kariernya, Termasuk Debut Bareng Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190670/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak_merasa_uang_yang_dibayarkan_untuk_denda_dari_afc_lebih_baik_untuk_menyumbang_korban_bencana-39vH_large.jpg
Persib Bandung Didenda AFC Rp499 Juta, Bojan Hodak: Lebih Baik untuk Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190429/santiago_montiel-Hwm9_large.jpg
Profil Santiago Montiel, Pemenang Puskas Award 2025 yang Kalahkan Rizky Ridho dengan Tendangan Akrobatik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190176/jung_seung_hyun_mengaku_pernah_ditampar_shin_tae_yong_facebook_ulsan_hyundai-qSZb_large.jpg
Profil Jung Seung-hyun, Bek Ulsan HD yang Ditampar Shin Tae-yong
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/18/51/1657415/jadwal-mens-korean-vleague-202526-di-vision-ok-savingsbank-vs-wooricard-hingga-kb-stars-aud.webp
Jadwal Menâs Korean V-League 2025/26 di VISION+: OK Savingsbank vs Wooricard hingga KB Stars
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/19/napoli.jpg
Napoli Hajar AC Milan, Lolos ke Final Supercoppa Italia 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement