Bagian Tubuh Cristiano Ronaldo yang Ternyata Dioplas

BAGIAN tubuh Cristiano Ronaldo yang ternyata dioplas jadi hal dalam dunia sepakbola yang menarik untuk diulas kali ini. Walau telah berusia 40 tahun, masih banyak yang mengagumi wajah tampan pemain Al Nassr tersebut.

Diberi gaji selangit membuat banyak pesepakbola top bisa melakukan apa saja untuk mengubah penampilan. Salah satunya dengan operasi plastik alias oplas.

Salah satu pesepakbola yang disebut-sebut kerap melakukan operasi plastik adalah Cristiano Ronaldo. Kapten Timnas Portugal itu kerap melakukan hal tersebut setelah bergabung dengan Manchester United pada 2003.

Lantas, apa saja bagian tubuh Cristiano Ronaldo yang ternyata di oplas? Berikut ulasannya.

Pada awal kariernya di Manchester United, Cristiano Ronaldo muncul di hadapan publik dengan rambut ikal dan gigi yang tidak rapi. Tentu banyak yang tak tertarik dengan penampilan pemain asal Portugal tersebut.

Seiring dengan popularitasnya yang semakin meningkat dengan menjadi mesin gol The Red Devils, pemain berjuluk CR7 itu mulai membenahi penampilan fisiknya. Dia juga turut membenahi bagian wajahnya.

Tak ayal dengan kemunculan Cristiano Ronaldo dengan wajah bak rupawan, banyak wanita yang kesengsem dengan pemain yang identik dengan nomor 7 tersebut. Salah satunya adalah Nereida Gallardo.

Nereida mengaku bahwa mantan kekasihnya itu sempat melakukan berbagai rangkaian operasi untuk mengubah penampilan. Termasuk di sepertiga bagian wajahnya, salah satunya gigi.

Cristiano Ronaldo menjalani operasi hidung untuk mengubah bentuk hidungnya. Ia juga menjalani operasi maksilofasial untuk memperbaiki sepertiga bagian bawah wajahnya, salah satunya gigi, kata Nereida Gallardo di akun Instagram-nya, @nereidagallardo.

Tak sampai di situ, eks pemain Real Madrid itu juga mengubah poisisi alisnya. Ini membuatnya dapat menyembunyikan kerutan pada bagian atas wajahnya.

Ahli Bedah Inggris Mengungkap CR7 Melakukan Operasi Wajah

Senada dengan Gallardo, pada 2016 ahli bedah asal Inggris, Alex Karidis, mengungkapkan bahwa wajah tampan CR7 merupakan hasil dari operasi.

“Sepertinya Ronaldo menyuntikkan botox di sekitar mata dan dahi. Kulitnya sekarang sangat bersih. Ronaldo sepertinya memperdalam garis pada wajahnya, seperti garis senyum di sekitar mulut,” kata Karidis, dilansir dari The Sun.

“Wajah Ronaldo sekarang halus yang mungkin karena disuntikkan sejumlah cairan. Ada kemungkinan ia menjalani sedikit operasi pada hidungnya meskipun tidak drastis. Hidungnya terlihat lebih kecil ketimbang 10 tahun yang lalu,” lanjutnya.