Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |10:51 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan diulas Okezone. Akankah skuad Garuda bawa pulang poin penuh? Laga seru ini akan disiarkan live di RCTI dan GTV.

Ya, Timnas Indonesia akan segera lanjutkan perjalanan di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pada matchday ketujuh, skuad Garuda akan melawan Australia di Sydney Football Stadium, pada 20 Maret 2025.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas China (Foto: PSSI)

1. Laga Krusial

Laga melawan Australia jadi krusial untuk Timnas Indonesia. Mengingat, persaingan di Grup C saat ini sangat kompetitif.

Kini, Timnas Indonesia menempati posisi ketiga di klasemen sementara Grup C dengan 6 poin. Perolehan poin mereka hanya terpaut 1 angka dengan Australia di posisi kedua.

Sementara dengan tim-tim di bawahnya, Timnas Indonesia punya poin sama. Perolehan poin skuad Garuda sama-sama 6 angka dengan Arab Saudi, Bahrain, dan China. Mereka hanya terpaut selisih gol saja saat ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190776/st_kitts_and_nevis-asdX_large.jpg
BREAKING NEWS: Timnas Indonesia Tantang Negara Keith Kayamba Gumbs di FIFA Series 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/51/3190762/pengamat_sepakbola_menilai_giovanni_van_bronckhorst_lebih_ideal_sebagai_pelatih_timnas_indonesia-aJIn_large.jpg
Ketimbang John Herdman, Pengamat Nilai Giovanni van Bronckhorst Lebih Ideal Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190688/maarten_paes-82Pv_large.jpg
Segini Harga Pasaran Terbaru Maarten Paes yang Dikabarkan Akan Gabung Persib Bandung Musim 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190627/john_herdman_menolak_gagal_jika_melatih_timnas_indonesia_fifacom-CLjx_large.jpg
Kisah Pelatih asal Inggris Bikin Ranking FIFA Timnas Indonesia Turun 58 Peringkat, John Herdman Menolak Gagal?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/18/51/1657583/atletnya-raih-2-emas-sea-games-2025-exist-ingin-terus-berkontribusi-untuk-indonesia-nrq.webp
Atletnya Raih 2 Emas SEA Games 2025, Exist Ingin Terus Berkontribusi untuk Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/19/timnsa_futsal_putri_indonesia.jpg
Timnas Futsal Putri Indonesia Raih Perak SEA Games 2025, Luis Estrela: Perasaan Kami Campur Aduk
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement