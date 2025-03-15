Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan diulas Okezone. Akankah skuad Garuda bawa pulang poin penuh? Laga seru ini akan disiarkan live di RCTI dan GTV.

Ya, Timnas Indonesia akan segera lanjutkan perjalanan di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pada matchday ketujuh, skuad Garuda akan melawan Australia di Sydney Football Stadium, pada 20 Maret 2025.

1. Laga Krusial

Laga melawan Australia jadi krusial untuk Timnas Indonesia. Mengingat, persaingan di Grup C saat ini sangat kompetitif.

Kini, Timnas Indonesia menempati posisi ketiga di klasemen sementara Grup C dengan 6 poin. Perolehan poin mereka hanya terpaut 1 angka dengan Australia di posisi kedua.

Sementara dengan tim-tim di bawahnya, Timnas Indonesia punya poin sama. Perolehan poin skuad Garuda sama-sama 6 angka dengan Arab Saudi, Bahrain, dan China. Mereka hanya terpaut selisih gol saja saat ini.