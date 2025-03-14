Cetak Hattrick di Laga Manchester United vs Real Sociedad, Bruno Fernandes Antar Iblis Merah Juara Liga Europa 2024-2025?

MANCHESTER – Cetak hattrick di laga Manchester United vs Real Sociedad, Bruno Fernandes antar Iblis Merah juara Liga Europa 2024-2025? Peluang tersebut membesar usai lolos ke perempatfinal.

Laga Manchester United vs Real Sociedad itu terjadi pada leg II 16 besar Liga Europa 2024-2025. Duel di Stadion Old Trafford, Manchester, Inggris, Jumat (14/3/2025) dini hari WIB, itu berakhir 4-1 untuk tuan rumah.

1. Gol

Bruno Fernandes cetak gol penalti di laga Manchester United vs Real Sociedad (Foto: UEFA)

Sociedad unggul duluan lewat gol penalti Mikel Oyarzabal (10’). Man United membalas lewat hattrick Bruno Fernandes (16’, 50’, 87’) yang dua di antaranya adalah penalti, serta satu gol Diogo Dalot (90+1’).

Kemenangan itu membawa Bruno Fernandes dan kawan-kawan unggul 5-2 secara agregat setelah bermain 1-1 di leg I. Mereka akan menghadapi Olympique Lyon pada babak perempatfinal Liga Europa 2024-2025.

2. Juara

Man United kini tinggal tiga langkah lagi menuju titel Liga Europa keduanya. Lima pertandingan akan dilakoni dengan masing-masing dua di perempatfinal dan semifinal serta satu di laga puncak.

Jalur Man United cukup terjal dengan akan menghadapi pemenang antara Glasgow Rangers vs Athletic Bilbao di semifinal nanti. Los Leones tentu akan bermain habis-habisan demi menjalani laga final di kandang sendiri yakni Stadion San Mames.