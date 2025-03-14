Dewa United Bangga Jadi Klub Penyumbang Pemain Terbanyak di Timnas Indonesia

TANGERANG – Presiden Dewa United, Ardian Satya Negara mengaku bangga klubnya menjadi penyumbang pemain terbanyak di Tim Nasional (Timnas) Indonesia untuk melawan Australia dan Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menurut Ardian, hadirnya tiga pemain Dewa United itu membuktikan para pemainnya benar-benar bekerja keras agar menjadi yang terbaik di Indonesia.

Tiga pemain Dewa United FC yang memperkuat Timnas Indonesia adalah Egy Maulana Vikri, Ricky Kambuaya, dan Septian Bagaskara. Mereka diproyeksikan untuk menghadapi Australia dan Bahrain dalam lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026.

1. Bangga Jadi Klub Penyumbang Pemain Terbanyak di Timnas Indonesia

Dipanggilnya Egy, Ricky dan Septian bisa dibilang menjadi hasil manis dari performa apik mereka bersama Dewa United FC musim ini. Manajemen tim bangga akan pencapaian tersebut mengingat mereka jadi klub paling banyak yang menyumbangkan pemainnya ke Timnas Indonesia.

"Saya senang dan bangga ketiga pemain tersebut dipanggil ke Timnas Indonesia. Itu membuktikan bahwa kerja keras akan membuahkan hasil," ujar Ardian, dilansir dari situs LIB, Jumat (14/3/2025).

Ardian semakin bangga karena ada satu debutan yang berasal dari klubnya yakni Septian Bagaskara. Dia berharap, pemain berusia 27 tahun itu bisa memberikan kontribusi maksimal untuk Timnas Indonesia.

"Selamat kepada Septian Bagaskara untuk pemanggilannya. Semoga bisa berguna dan tampil baik bersama Timnas Indonesia," tutur Ardian.

2. Persiapan Hadapi Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Seperti diketahui, Patrick Kluivert, telah mengumumkan 27 daftar pemain sementara Timnas Indonesia. Daftar pemain masih akan bertambah, mengingat ada tiga pemain keturunan yang sedang merampungkan proses perpindahan federasi, yakni Emil Audero, Joey Pelupessy, dan Dean James.