Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dewa United Bangga Jadi Klub Penyumbang Pemain Terbanyak di Timnas Indonesia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |00:00 WIB
Dewa United Bangga Jadi Klub Penyumbang Pemain Terbanyak di Timnas Indonesia
3 pemain Dewa United dipanggil Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/dewaunitedfc)
A
A
A

TANGERANG – Presiden Dewa United, Ardian Satya Negara mengaku bangga klubnya menjadi penyumbang pemain terbanyak di Tim Nasional (Timnas) Indonesia untuk melawan Australia dan Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menurut Ardian, hadirnya tiga pemain Dewa United itu membuktikan para pemainnya benar-benar bekerja keras agar menjadi yang terbaik di Indonesia.

Tiga pemain Dewa United FC yang memperkuat Timnas Indonesia adalah Egy Maulana Vikri, Ricky Kambuaya, dan Septian Bagaskara. Mereka diproyeksikan untuk menghadapi Australia dan Bahrain dalam lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026.

1. Bangga Jadi Klub Penyumbang Pemain Terbanyak di Timnas Indonesia

Dipanggilnya Egy, Ricky dan Septian bisa dibilang menjadi hasil manis dari performa apik mereka bersama Dewa United FC musim ini. Manajemen tim bangga akan pencapaian tersebut mengingat mereka jadi klub paling banyak yang menyumbangkan pemainnya ke Timnas Indonesia.

"Saya senang dan bangga ketiga pemain tersebut dipanggil ke Timnas Indonesia. Itu membuktikan bahwa kerja keras akan membuahkan hasil," ujar Ardian, dilansir dari situs LIB, Jumat (14/3/2025).

Ardian semakin bangga karena ada satu debutan yang berasal dari klubnya yakni Septian Bagaskara. Dia berharap, pemain berusia 27 tahun itu bisa memberikan kontribusi maksimal untuk Timnas Indonesia.

"Selamat kepada Septian Bagaskara untuk pemanggilannya. Semoga bisa berguna dan tampil baik bersama Timnas Indonesia," tutur Ardian.

Egy Maulana Vikri top skor sementara Liga 1 2024-2025 @egymaulanavikri

2. Persiapan Hadapi Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Seperti diketahui, Patrick Kluivert, telah mengumumkan 27 daftar pemain sementara Timnas Indonesia. Daftar pemain masih akan bertambah, mengingat ada tiga pemain keturunan yang sedang merampungkan proses perpindahan federasi, yakni Emil Audero, Joey Pelupessy, dan Dean James.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190481/sumardji_mundur_dari_jabatan_manajer_timnas_indonesia_okezone-MSej_large.jpg
Penyebab Sumardji Mundur dari Jabatan Manajer Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190538/timnas_indonesia-Xafb_large.jpg
Bukan Sekadar Nama Besar, PSSI Tetapkan Kriteria Ketat bagi Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190482/timnas_malaysia-4E5F_large.jpg
Ranking FIFA Timnas Malaysia Merosot Setelah Dihukum FIFA Kalah 0-3, Disalip Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190463/shin_tae_yong-S3fi_large.jpg
3 Pelatih Pecatan Timnas Indonesia yang Wajib Dibayar Uang Kompensasinya oleh PSSI di Tahun 2025, Nomor 1 Shin Tae-yong!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/17/51/1657111/pencak-silat-raih-4-emas-di-sea-games-2025-menpora-kita-perjuangkan-silat-dipertandingkan-di-asian-games-nmk.webp
Pencak Silat Raih 4 Emas di SEA Games 2025, Menpora: Kita Perjuangkan Silat Dipertandingkan di Asian Games
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/17/timnas_basket_indonesia.jpg
Timnas Basket Putra Indonesia Hancurkan Vietnam, Melaju ke Semifinal SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement