HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Barati Cup International 2025, Kompetisi Level Global Sekaligus Menikmati Pesona Wisata Jawa Timur

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |23:44 WIB
Barati Cup International 2025, Kompetisi Level Global Sekaligus Menikmati Pesona Wisata Jawa Timur
Barati Cup International 2025 siap digelar di Jawa Timur (Foto: Barati)
A
A
A

SURABAYA – Barati Cup International 2025 siap digelar di Jawa Timur pada 15-20 April. Kompetisi ini merupakan kolaborasi antara Bangga Merah Putih (Barati) Mendunia, sebuah program pengembangan talenta sepakbola usia muda, bersama dengan Pemerintah Kota Surabaya.

Barati Cup International East Java 2025 merupakan turnamen sepakbola terbesar dan spektakuler. Ajang ini diikuti 112 tim U-13, U-14, dan U-15, dari 14 provinsi di Indonesia dan peserta dari 7 negara.

1. Akademi Terbaik

Diikuti Tim Argentina hingga Jepang, Barati Cup International East Java 2025 Siap Digelar

Turnamen sepakbola ini akan mempertemukan akademi-akademi sepak bola terbaik dari Indonesia dan seluruh dunia seperti Rayo Vallecano (Spanyol), Argentine Football Association Academy (Argentina), klub dari Jepang yaitu Avispa Fukuoka, Kashiwa Reysol, Kashima Antlers, dan Ventforet Kofu. Kemudian klub dari India, yaitu FC Bengaluru, KV Sports, dan Community Football Club India (CFCI), serta KL Rovers (Malaysia), V 10 V - Victoria Institution (Malaysia).

Turnamen ini akan berlangsung di stadion ternama di Jawa Timur, seperti Lapangan Bogowonto dan Lapangan THOR (Surabaya), Gelora Joko Samudro dan Lapangan ABC Gelora Bung Tomo (Gresik), Sidoarjo: Lapangan Jenggolo dan Gelora Delta Sidoarjo (Sidoarjo).  Untuk Opening Ceremony dan laga final akan digelar di Stadion Gelora 10 November yang memiliki nilai sejarah perjuangan kota Surabaya.

2. Apresiasi

Krisna W. Marsis, Direktur Bangga Merah Putih (Barati) Mendunia, menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang telah mendukung penyelenggaraan Barati Cup 2025 dengan memasukkannya ke dalam Surabaya Event Calendar 2025. Ia berharap agar ajang ini memberikan benefit bagi kota di Jawa Timur seperti pariwisata, kuliner, dan lain-lainnya.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Surabaya Bapak Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Surabaya Bapak Armuji yang telah mendukung Barati Cup 2025, semoga berjalan lancar dan memberikan banyak manfaat bagi Surabaya dan kota-kota lainnya di Jawa Timur,” ujar Krisna dalam konferensi pers Barati Cup 2025 di Alun-Alun Surabaya, dikutip Kamis (13/3/2025).

 

Telusuri berita bola lainnya
