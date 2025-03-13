Mees Hilgers Makin Bersinar, Pengamat Sepakbola Belanda: Dia Sudah Berkembang Pesat

BEK Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Mees Hilgers, dinilai telah berkembang pesat dan semakin matang. Opini itu disampaikan langsung oleh dua pengamat sepakbola di Belanda, yakni Jan van Staa dan Tijmen van Wissing.

Mees Hilgers belum lama ini menjalani laga ke-100 bersama FC Twente. Dia berhasil mengantar The Tukkers -julukan FC Twente- meraih kemenangan atas Almere City 1-0 di De Grolsch Veste, Enschede, Belanda pada Minggu 9 Maret 2025 lalu.

Dalam pertandingan itu, Mees bermain penuh sekaligus menunjukkan kelasnya sebagai bek tengah. Dia bermain solid sehingga mendapat penilaian cukup tinggi (7,2) dari salah satu media statistik Sofascore.

1. Akui Mees Hilgers Telah Berkembang

Analis Jan van Staa pun melihat bahwa permainan Mees semakin berkembang dan matang. Van Staa menilai, Mees mempunyai kelebihan dalam duel dan membantu serangan tim.

"Dulu, bermain selama sembilan puluh menit selalu menjadi masalah; ia sering harus diganti pada pertandingan tengah pekan. Sekarang ia (Mees Hilgers) semakin matang. Ia menghadapi duel seperti pria dewasa," ujar Van Staa dikutip dari Twente Fans, Rabu (12/3/2025).

"Dia cepat dan tidak takut dalam duel. Dia bisa memberikan sesuatu yang ekstra dalam hal konstruksi dan serangan, tetapi dalam hal lainnya dia adalah pemain hebat," tambahnya.

Mees Hilgers catatkan laga ke-100 bersama FC Twente (Foto: X/@fctwente)

2. Sudah Level Eropa

Senada dengan Van Staa, Tijmen Van Wissing senang melihat perkembangan siginifikan dari pemain berusia 23 tahun itu. Menurutnya, Mees harus konsisten agar bisa terus bersaing, terutama di level Eropa.