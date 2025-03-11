Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Hasil Yokohama F Marinos vs Shanghai Port di Leg II 16 Besar AFC Champions League Elite 2024-2025: Sandy Walsh Cetak Assist, Marinos Menang Telak 4-1!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 11 Maret 2025 |19:39 WIB
Hasil Yokohama F Marinos vs Shanghai Port di Leg II 16 Besar AFC Champions League Elite 2024-2025: Sandy Walsh Cetak Assist, Marinos Menang Telak 4-1!
Sandy Walsh saat bela Yokohama F Marinos. (Foto: Yokohama F Marinos)
A
A
A

HASIL Yokohama F Marinos vs Shanghai Port di leg II 16 besar AFC Champions League Elite 2024-2025 akan diulas Okezone. Marinos -julukan Yokohama F Marinos- sukses meraih kemenangan dengan skor 4-1.

Duel Yokohama F Marinos vs Shanghai Port digelar di Stadion Nissan, Yokohama, Selasa (11/3/2025) sore WIB. Bintang Timnas Indonesia, Sandy Walsh, bersinar dalam laga ini karena bisa cetak satu assist untuk Yokohama F Marinos.

yokohama f marinos vs shanghai port foto yokohama.jpg

Hasil tersebut membawa Yokohama F Marinos melaju ke babak perempatfinal AFC Champions League Elite 2024-2025. Mereka unggul agregat skor hingga 5-1.

Sandy Walsh sendiri bermain penuh pada laga ini. Peran pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu tak tergantikan sepanjang pertandingan.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Yokohama F Marinos membuka laga dengan apik. Laga baru jalan dua menit, mereka sudah sukses membuka keunggulan lewat aksi Daiya Tono.

Tak berhenti sampai di situ. Pada menit ke-29, Yokohama F Marinos berhasil gandakan keunggulan. Kali ini, Anderson Lopes yang catatkan namanya di papan skor usai berhasil manfaatkan umpan dari Aziangbe.

Tertinggal jauh, Shanghai Port tak tinggal diam. Mereka berusaha mencetak gol balasan. Usaha Shanghai Port pun berbuah manis pada menit ke-35. Mereka memperkecil ketinggalan lewat aksi Leonardo usai manfaatkan umpan dari Li Ang.

Jelang akhir laga, Yokohama F Marinos kembali menjauh dari kejaran Shanghai Port. Kali ini, Yan Matheus yang unjuk kualitasnya lewat kerja sama apiknya dengan Anderson Lopes pada menit ke-44. Skor 3-1 untuk keunggulan Yokohama F Marinos pun bertahan hingga akhir laga babak pertama.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/261/3135242/cristiano_ronaldo_jadi_sorotan_setelah_al_nassr_kalah_2_3_dari_kawasaki_frontale-R52y_large.jpg
Cristiano Ronaldo Jadi Sorotan Setelah Al Nassr Kalah 2-3 dari Kawasaki Frontale di Semifinal Liga Champions Asia Elite 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/27/261/3134089/al_nassr_menang_telak_4_1_atas_yokohama_f_marinos_di_perempatfinal_afc_champions_league_elite_2024_2025-pLtC_large.jpg
Hasil Yokohama F Marinos vs Al Nassr di Perempatfinal Liga Champions Asia Elite 2024-2025: Cristiano Ronaldo Dkk Menang 4-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/261/3133966/cristiano_ronaldo_siap_menghadapi_sandy_walsh-lyi2_large.jpg
Yokohama F Marinos vs Al Nassr: Cristiano Ronaldo Siap Hadapi Sandy Walsh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/261/3134044/cristiano_ronaldo_kala_membela_al_nassr-7agC_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming Yokohama F Marinos vs Al Nassr di Liga Champions Asia Elite 2024-2025 di Vision+
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/15/51/1655983/ayustina-delia-berjaya-di-sepeda-jalan-raya-sumbang-medali-emas-ke45-untuk-kontingen-indonesia-bdi.webp
Ayustina Delia Berjaya di Sepeda Jalan Raya, Sumbang Medali Emas ke-45 untuk Kontingen Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/15/manajer_tim_kickboxing_indonesia_rosi_nurasjati_s.jpg
Diadang Polisi Bersenjata, Manajer Kickboxing Indonesia Rosi Nurasjati Diusir dari Thailand
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement