Hasil Yokohama F Marinos vs Shanghai Port di Leg II 16 Besar AFC Champions League Elite 2024-2025: Sandy Walsh Cetak Assist, Marinos Menang Telak 4-1!

HASIL Yokohama F Marinos vs Shanghai Port di leg II 16 besar AFC Champions League Elite 2024-2025 akan diulas Okezone. Marinos -julukan Yokohama F Marinos- sukses meraih kemenangan dengan skor 4-1.

Duel Yokohama F Marinos vs Shanghai Port digelar di Stadion Nissan, Yokohama, Selasa (11/3/2025) sore WIB. Bintang Timnas Indonesia, Sandy Walsh, bersinar dalam laga ini karena bisa cetak satu assist untuk Yokohama F Marinos.

Hasil tersebut membawa Yokohama F Marinos melaju ke babak perempatfinal AFC Champions League Elite 2024-2025. Mereka unggul agregat skor hingga 5-1.

Sandy Walsh sendiri bermain penuh pada laga ini. Peran pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu tak tergantikan sepanjang pertandingan.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Yokohama F Marinos membuka laga dengan apik. Laga baru jalan dua menit, mereka sudah sukses membuka keunggulan lewat aksi Daiya Tono.

Tak berhenti sampai di situ. Pada menit ke-29, Yokohama F Marinos berhasil gandakan keunggulan. Kali ini, Anderson Lopes yang catatkan namanya di papan skor usai berhasil manfaatkan umpan dari Aziangbe.

Tertinggal jauh, Shanghai Port tak tinggal diam. Mereka berusaha mencetak gol balasan. Usaha Shanghai Port pun berbuah manis pada menit ke-35. Mereka memperkecil ketinggalan lewat aksi Leonardo usai manfaatkan umpan dari Li Ang.

Jelang akhir laga, Yokohama F Marinos kembali menjauh dari kejaran Shanghai Port. Kali ini, Yan Matheus yang unjuk kualitasnya lewat kerja sama apiknya dengan Anderson Lopes pada menit ke-44. Skor 3-1 untuk keunggulan Yokohama F Marinos pun bertahan hingga akhir laga babak pertama.