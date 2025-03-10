BREAKING NEWS: Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupessy Sah Jadi WNI, Siap Bela Timnas Indonesia!

EMIL Audero, Dean James, dan Joey Pelupessy sah jadi WNI. Kini, tiga pemain keturunan Indonesia itu pun siap membela Timnas Indonesia.

Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupessy resmi ambil sumpah warga negara Indonesia (WNI) pada Senin (10/3/2025) malam WIB. Pengambilan sumpah WNI dilaksanakan di Kedutaan Besar Indonesia di Roma, Italia.

1. Resmi Jadi WNI

Ya, pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam pengembangan olahraga nasional. Hal ini ditunjukkan dengan memberikan kewarganegaraan kepada tiga pesepakbola melalui mekanisme naturalisasi.

Sebagaimana keterangan yang diterima Okezone dari Kemeterian Hukum RI, Senin (10/3/2025), pengambilan sumpah WNI Emil Audero cs turut disaksikan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia (Sekjen Kemenkum), Nico Afinta, yang didampingi Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Widodo, dan Kuasa Usaha Ad Interim Tika Wihanasari.

Naturalisasi atlet sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam hal ini, pewarganegaraan dilakukan melalui mekanisme kepentingan negara atau bagi orang asing yang telah berjasa bagi negara.

Kini, Emil Audero Mulyadi (Italia), Joey Mathijs Pelupessy (Belanda) dan Dean Ruben James (Belanda) sudah resmi menjadi WNI. Mereka siap membela Timnas Indonesia.

2. Buat Skuad Garuda Makin Tangguh

Bertambahnya pemain berkualitas seperti Emil Audero cs dalam skuad Timnas Indonesia diharapkan dapat membuka peluang untuk tampil maksimal dalam kompetisi bergengsi skala internasional. Salah satunya Kualifikasi Piala Dunia 2026 yang kini masih dijalani.

Selain itu, ada agenda besar lainnya, yakni Asian Qualifiers Round 3, AFC Asian Cup Saudi Arabia 2027, hingga naikkan peringkat Timnas Indonesia ke 100 besar FIFA dan 10 besar Asia dalam FIFA Matchday. Hal ini merupakan cita-cita besar seluruh bangsa Indonesia demikian pula Presiden RI, Prabowo.