HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Pemain Tertua Timnas Bahrain yang Dibawa Jelang Lawan Timnas Indonesia, Nomor 1 39 Tahun!

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |20:08 WIB
4 Pemain Tertua Timnas Bahrain yang Dibawa Jelang Lawan Timnas Indonesia, Nomor 1 39 Tahun!
Ismail Abdullatif kala membela Timnas Bahrain. (Foto: Instagram/@som3a11)
A
A
A

4 pemain tertua Timnas Bahrain yang dibawa jelang lawan Timnas Indonesia menarik diulas. Salah satunya berumur 39 tahun.

Ya, Timnas Bahrain akan segera melawan Timnas Indonesia pada bulan ini. Laga matchday kedelapan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia itu tepatnya akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada 25 Maret 2025.

Jelang laga itu, Bahrain telah umumkan deretan pemain yang akan memperkuat timnya. Beberapa pemain sudah berusia tak muda lagi, bahkan ada yang nyaris kepala empat. Siapa saja mereka?

Berikut 4 pemain tertua Timnas Bahrain yang dibawa jelang lawan Timnas Indonesia:

4. Waleed Al Hayam (36 Tahun)

Waleed Al Hayam

Salah satu pemain tertua Timnas Bahrain yang dibawa jelang lawan Timnas Indonesia adalah Waleed Al Hayam. Bek kelahiran Muharraq, 3 Februari 1991 ini kini sudah berumur 36 tahun.

Waleed Al Hayam sendiri jadi andalan di skuad Timnas Bahrain. Terbukti, dia sudah mencatatkan 119 caps!

3. Ali Haram (36 Tahun)

Ali Haram

Selanjutnya, ada Ali Haram. Sama seperti Waleed Al Hayam, pemain yang satu ini juga sudah berumur 36 tahun.

Ali Haram kini bermain untuk klub lokal di Bahrain, yakni Al Riffa. Di Timnas Bahrain, Ali Haram juga cukup diandalkan sehingga sudah mengemas 57 caps dan mencatatkan 5 gol.

 

Halaman:
1 2
      
