Persija Jakarta Dipermalukan Arema FC di Kandang, Rizky Ridho Minta Maaf

BEKASI - Bek Persija Jakarta, Rizky Ridho, meminta maaf kepada The Jakmania –sebutan pendukung Persija– usai kekalahan memalukan 1-3 dari Arema FC. Rizky berjanji hal serupa takkan terulang lagi di masa depan.

Ya, Persija baru saja kalah memalukan 1-3 dari Arema FC di pekan ke-26 Liga 1 2024-2025, pada Minggu 9 Maret 2025. Dalam laga yang dimainkan di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi itu, Persija juga kehilangan dua pemain di babak pertama karena terkena kartu merah.

1. Minta Maaf

Rizky memohon maaf Persija gagal meraih poin dalam laga kandang melawan Arema FC. Menurutnya, para pemain Persija sudah berjuang dengan sekuat tenaga sepanjang 90 menit.

"Kami coba sampai akhir dan hari ini kita kalah pertama di kandang. Saya mewakili teman-teman mohon maaf untuk hasil ini dan kami akan maju lagi ke depan menatap pertandingan selanjutnya," katanya.

Rizky Ridho cetak gol di laga Persija Jakarta vs Arema FC (Foto: Instagram/@persija)

2. Penyebab Kalah

Persija dalam laga melawan Skuad Singo Edan -julukan Arema menghadapi situasi sulit. Pasalnya, kehilangan dua pemain setelah Maciej Gajos (22') dan Gustavo Almeida (37') diganjar kartu merah oleh wasit.

Karena kondisi itu, Rizky Ridho mengatakan kekurangan pemain sangat menyulitkan Persija. Jadi, timnya harus mengalami sakitnya menelan kekalahan pertama di kandang pada musim ini.

"Dua kartu merah ini sangat cepat dan semuanya bisa terjadi di sepak bola," ucapnya.