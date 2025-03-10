Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Dipermalukan Arema FC di Kandang, Rizky Ridho Minta Maaf

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |15:13 WIB
Persija Jakarta Dipermalukan Arema FC di Kandang, Rizky Ridho Minta Maaf
Pemain Persija Jakarta, Rizky Ridho. (Foto: Instagram/rizkyridhoramadhani)
A
A
A

BEKASI - Bek Persija Jakarta, Rizky Ridho, meminta maaf kepada The Jakmania –sebutan pendukung Persija– usai kekalahan memalukan 1-3 dari Arema FC. Rizky berjanji hal serupa takkan terulang lagi di masa depan.

Ya, Persija baru saja kalah memalukan 1-3 dari Arema FC di pekan ke-26 Liga 1 2024-2025, pada Minggu 9 Maret 2025. Dalam laga yang dimainkan di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi itu, Persija juga kehilangan dua pemain di babak pertama karena terkena kartu merah.

1. Minta Maaf

Rizky memohon maaf Persija gagal meraih poin dalam laga kandang melawan Arema FC. Menurutnya, para pemain Persija sudah berjuang dengan sekuat tenaga sepanjang 90 menit.

"Kami coba sampai akhir dan hari ini kita kalah pertama di kandang. Saya mewakili teman-teman mohon maaf untuk hasil ini dan kami akan maju lagi ke depan menatap pertandingan selanjutnya," katanya.

Rizky Ridho cetak gol di laga Persija Jakarta vs Arema FC (Foto: Instagram/@persija)
Rizky Ridho cetak gol di laga Persija Jakarta vs Arema FC (Foto: Instagram/@persija)

2. Penyebab Kalah

Persija dalam laga melawan Skuad Singo Edan -julukan Arema menghadapi situasi sulit. Pasalnya, kehilangan dua pemain setelah Maciej Gajos (22') dan Gustavo Almeida (37') diganjar kartu merah oleh wasit.

Karena kondisi itu, Rizky Ridho mengatakan kekurangan pemain sangat menyulitkan Persija. Jadi, timnya harus mengalami sakitnya menelan kekalahan pertama di kandang pada musim ini.
eh wasit.

"Dua kartu merah ini sangat cepat dan semuanya bisa terjadi di sepak bola," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/14/11/1655601/timnas-futsal-indonesia-vs-myanmar-di-laga-perdana-sea-games-2025-dukung-dan-saksikan-di-mnctv-channel-29-une.jpg
Timnas Futsal Indonesia vs Myanmar di Laga Perdana SEA Games 2025: Dukung dan Saksikan di MNCTV Channel 29
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/07/timnas_futsal_indonesia_jadwal.jpg
Live MNCTV! Timnas Futsal Indonesia Vs Myanmar di SEA Games 2025 Kick Off Jam Berapa?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement