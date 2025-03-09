Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Patrick Kluivert Coret 4 Pemain Timnas Indonesia yang Dipanggil Shin Tae-yong saat Lawan Jepang dan Arab Saudi pada November 2024

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 09 Maret 2025 |19:04 WIB
Patrick Kluivert Coret 4 Pemain Timnas Indonesia yang Dipanggil Shin Tae-yong saat Lawan Jepang dan Arab Saudi pada November 2024
Patrick Kluivert jadi pelatih Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia Patrick Kluivert tidak membawa empat pemain yang sempat dipanggil Shin Tae-yong saat skuad Garuda melawan Jepang dan Arab Saudi pada November 2024. Sebanyak empat pemain yang dimaksud adalah Muhammad Riyandi, Yakob Sayuri, Yance Sayuri, dan Witan Sulaeman.

Muhammad Riyandi masuk daftar susunan pemain saat Timnas Indonesia menghadapi Jepang (15 November 2024) dan Arab Saudi (19 November 2024). Sementara Yakob Sayuri bermain 62 menit saat Timnas Indonesia kalah 0-4 dari Jepang, serta mentas 11 menit ketika skuad Garuda menang 2-0 atas Arab Saudi.

Witan Sulaeman (Foto: Persija Jakarta)

Bagaimana dengan Witan Sulaeman? Winger Persija Jakarta ini main 14 menit lawan Jepang dan duduk manis di bangku cadangan melawan Green Falcons -julukan Timnas Arab Saudi.

Yance Sayuri jadi yang paling parah. Pemain Malut United ini gagal masuk daftar susunan pemain (23 pemain) dalam dua laga di atas.

Sebagai gantinya, Patrick Kluivert memanggil nama lain. Posisi Muhammad Riyandi digantikan Ernando Ari yang absen pada November 2024 karena cedera.

Ada juga Emil Audero yang dalam proses naturalisasi. Bersama Joey Pelupessy dan Dean James, Emil Audero akan masuk skuad sehingga menggenapi 30 pemain untuk laga melawan Australia dan Bahrain.

 

Halaman:
1 2
      
