Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Liverpool vs Southampton di Liga Inggris 2024-2025: Mohamed Salah Cetak 2 Gol Penalti, The Reds Unggul 16 Poin atas Arsenal!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 09 Maret 2025 |00:00 WIB
Hasil Liverpool vs Southampton di Liga Inggris 2024-2025: Mohamed Salah Cetak 2 Gol Penalti, The Reds Unggul 16 Poin atas Arsenal!
Mohamed Salah cetak 2 gol penalti sekaligus bantu Liverpool menang 3-1 atas Southampton. (Foto: X/@LFC)
A
A
A

HASIL Liverpool vs Southampton di lanjutan Liga inggris 2024-2025 sudah diketahui. Setelah melalui 90 menit pertandingan di Stadion Anfield pada Sabtu (8/3/2025) malam WIB, The Reds -julukan Liverpool- menang 3-1.

Gol-gol Liverpool dalam laga ini dilesakkan Darwin Nunez pada menit 51 dan eksekusi penalti Mohamed Salah (54’ dan 88'). Sementara itu, gol tunggal The Saints -julukan Southampton- dicetak Will Smallbone di menit 45+1.

Berkat kemenangan ini, Liverpool semakin kukuh di puncak klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025 dengan 70 angka, unggul 16 poin atas Arsenal di posisi dua. Sementara itu, Southampton masih terjerembab di dasar klasemen dengan sembilan angka.

Jalannya Pertandingan

Darwin Nunez main sebagai starter di laga Liverpool vs Southampton
Darwin Nunez main sebagai starter di laga Liverpool vs Southampton

Pelatih Liverpool Arne Slot memainkan formasi andalannya yakni 4-3-3. Darwin Nunez yang dalam beberapa laga terakhir cuma jadi pemain cadangan, dipercaya sebagai starter.

Penyerang asal Uruguay itu didampingi Mohamed Salah yang bertugas sebagai winger kanan dan Luiz Diaz di sisi sebelahnya (winger kiri). Meski mendominasi pertandingan, Liverpool kesulitan menembus pertahanan rapat Southampton.

The Saints malah unggul lebih dulu di menit 45+1 lewat aksi Will Smallbone. Skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga babak pertama usai.

Di awal babak kedua, tiga perubahan dilakukan Arne Slot. Pelatih asal Belanda itu memilih memainkan Alexis Mac Allister, Andy Robertson dan Harvey Elliott. Masuknya nama-nama ini nyatanya mengubah peruntungan Liverpool.

Babak kedua baru berjalan enam menit, Darwin Nunez mencetak gol penyama kedudukan. Menerima umpan silang Luis Diaz, sepakan kaki kanan eks penyerang Benfica itu meluncur mulus ke gawang Southampton kawalan Aaron Ramsdale.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/45/3146446/tijjani_reijnders-IHCt_large.jpg
Resmi! Pemain Keturunan Indonesia Tijjani Reijnders Gabung Manchester City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/45/3145316/justin_hubner-odHM_large.jpg
Resmi! Justin Hubner Berpisah dengan Wolverhampton Wanderers U-21
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/45/3144055/berikut_tiga_klub_yang_resmi_terdegradasi_dari_liga_inggris_2024_2025-I3f4_large.jpg
3 Klub yang Resmi Terdegradasi dari Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/45/3143331/berikut_lima_klub_liga_inggris_dengan_penampilan_terburuk_musim_2024_2025-ila3_large.jpg
5 Klub Liga Inggris dengan Penampilan Terburuk Musim 2024-2025, Ada Duo Manchester!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/12/11/1655053/babak-pertama-timnas-indonesia-u22-vs-myanmar-gol-balasan-di-menit-akhir-skor-11-clv.webp
Babak Pertama Timnas Indonesia U-22 vs Myanmar: Gol Balasan di Menit Akhir, Skor 1-1
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/12/timnas_voli_putri_indonesia_kalah_0_3_20_25_15_2.jpg
Tumbang dari Vietnam, Timnas Voli Putri Indonesia Tantang Thailand di Semifinal SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement