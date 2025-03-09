Hasil Liverpool vs Southampton di Liga Inggris 2024-2025: Mohamed Salah Cetak 2 Gol Penalti, The Reds Unggul 16 Poin atas Arsenal!

HASIL Liverpool vs Southampton di lanjutan Liga inggris 2024-2025 sudah diketahui. Setelah melalui 90 menit pertandingan di Stadion Anfield pada Sabtu (8/3/2025) malam WIB, The Reds -julukan Liverpool- menang 3-1.

Gol-gol Liverpool dalam laga ini dilesakkan Darwin Nunez pada menit 51 dan eksekusi penalti Mohamed Salah (54’ dan 88'). Sementara itu, gol tunggal The Saints -julukan Southampton- dicetak Will Smallbone di menit 45+1.

Berkat kemenangan ini, Liverpool semakin kukuh di puncak klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025 dengan 70 angka, unggul 16 poin atas Arsenal di posisi dua. Sementara itu, Southampton masih terjerembab di dasar klasemen dengan sembilan angka.

Jalannya Pertandingan

Darwin Nunez main sebagai starter di laga Liverpool vs Southampton

Pelatih Liverpool Arne Slot memainkan formasi andalannya yakni 4-3-3. Darwin Nunez yang dalam beberapa laga terakhir cuma jadi pemain cadangan, dipercaya sebagai starter.

Penyerang asal Uruguay itu didampingi Mohamed Salah yang bertugas sebagai winger kanan dan Luiz Diaz di sisi sebelahnya (winger kiri). Meski mendominasi pertandingan, Liverpool kesulitan menembus pertahanan rapat Southampton.

The Saints malah unggul lebih dulu di menit 45+1 lewat aksi Will Smallbone. Skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga babak pertama usai.

Di awal babak kedua, tiga perubahan dilakukan Arne Slot. Pelatih asal Belanda itu memilih memainkan Alexis Mac Allister, Andy Robertson dan Harvey Elliott. Masuknya nama-nama ini nyatanya mengubah peruntungan Liverpool.

Babak kedua baru berjalan enam menit, Darwin Nunez mencetak gol penyama kedudukan. Menerima umpan silang Luis Diaz, sepakan kaki kanan eks penyerang Benfica itu meluncur mulus ke gawang Southampton kawalan Aaron Ramsdale.