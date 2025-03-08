Ingin Main di Liga Jepang, Thom Haye Bakal Susul Sandy Walsh

BINTANG Almere City, Thom Haye mengaku tertarik menyusul Sandy Walsh yang kini bermain di Liga Jepang bersama Yokohama F. Marinos. Gelandang Timnas Indonesia itu mengaku sudah lama bermimpi main di Jepang, bahkan ia sudah mulai bertanya-tanya kepada Sandy mengenai adaptasi selama berada di Negeri Samurai tersebut.

Sandy Walsh diketahui merupakan pemain Timnas Indonesia yang sedang berkarier di Jepang. Pemain berusia 29 tahun itu belum lama ini bergabung dengan Yokohama F. Marinos, tepatnya pada Februari 2025.

Keputusan Sandy untuk pindah dari Eropa ke Asia memang menimbulkan tanda tanya. Namun, bek Timnas Indonesia itu sebelumnya sudah sering mengatakan bahwa bermain di Jepang adalah impiannya.

1. Mimpi Kecil Main di Jepang

Thom mengakui dirinya juga mempunyai impian kecil untuk bermain di Jepang. Ssbab itu, pemain Almere City itu mulai bertanya-tanya soal bagaimana Sandy menyesuaikan diri di sana.

"Tentu saja, saya mengirimkan pesan kepadanya (Sandy Walsh) karena saya tahu, bisa saya katakan, itu mungkin sebuah mimpi kecil untuk bermain di Jepang suatu hari nanti," ungkap Thom dikutip dari kanal YouTube The Haye Way, Sabtu (8/3/2025).

Sandy Walsh bermain untuk Yokohama F. Marinos (Foto: Instagram/@sandywalsh)

"Dan kami banyak membicarakannya," tambahnya.

Namun, Thom belum puas dan masih mempunyai banyak pertanyaan untuk Sandy. Sayangnya, mantan pemain KV Mechelen itu sangat sibuk dengan padatnya jadwal. Thom pun harus menunggu.

"Jadi saya mengiriminya pesan ketika saya melihat dia akhirnya mendapat kabar itu. Namun sejak itu, setiap kali saya berbicara dengannya, dia ada di tempat lain," tutur Thom.