David da Silva Bangga Catatkan 100 Penampilan Bersama Persib Bandung

BANDUNG – David da Silva bangga bisa mencatatkan 100 penampilan bersama Persib Bandung di semua kompetisi. Apalagi, ia sempat absen cukup lama karena cedera.

Catatan tersebut dibuat David saat membela Persib melawan Persik Kediri di pekan ke-26 Liga 1 2024-2025. Duel itu berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu 5 Maret 2025 malam WIB.

1. Kedua

David da Silva membawa Persib Bandung unggul 1-0 atas PSBS Biak (Foto: PSSI Pers)

David menjadi pemain asing kedua setelah Nick Kuipers yang mencatatkan penampilan ke-100 bersama Persib. Ia mengaku tidak tahu dengan fakta itu tetapi merasa sangat bangga.

“Ya, ini pencapaian target yang bagus dan saya merasa sangat senang. Saya tidak tahu dan ini membuat saya senang,” ungkap David di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (8/2/2025).

2. Tidak Mudah

Menurut pemain asal Brasil itu, tidak mudah untuk bisa menembus angka 100 laga. Apalagi, ia juga sempat absen cukup lama karena cedera yang dialami.

“Dan saya tetap mencetak gol, jumlah gol saya bagus di sini, saya merasa sangat senang dan saya berusaha memberikan yang terbaik di lapangan. Saya berharap saya bisa mencapai 200 laga, tapi saya senang atas pencapaian ini,” tambah David.