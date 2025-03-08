Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Nottingham Forest vs Manchester City di Liga Inggris 2024-2025: The Citizens Tumbang 0-1!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 08 Maret 2025 |21:27 WIB
Hasil Nottingham Forest vs Manchester City di Liga Inggris 2024-2025: <i>The Citizens</i> Tumbang 0-1!
Nottingham Forest menang 1-0 atas Manchester City di Liga Inggris 2024-2025 (Foto: Instagram/@officialnffc)
NOTTINGHAM – Hasil Nottingham Forest vs Manchester City di Liga Inggris 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion City Ground, Nottingham, Sabtu (8/3/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk The Forest.

Gol kemenangan Nottingham dicetak oleh Callum Hudson-Odoi di menit ke-83. Mereka membuka jalan menuju ke Liga Champions musim depan!

Nottingham Forest vs Manchester City (Foto: Premier League)
Nottingham Forest vs Manchester City (Foto: Premier League)

Jalannya Pertandingan

Laga berjalan seru sejak awal. Man City sudah mengintip peluang di menit ke delapan tetapi sepakan Erling Haaland melebar. Selang tujuh menit, gantian tendangan keras Nico Gonzalez menghantam tiang.

Sayangnya, setelah itu tak banyak peluang tercipta. Kans baru datang dari kaki Bernardo Silva di menit ke-35 tetapi melambung. Nottingham baru mengancam di menit ke-45. Itu pun, cungkilan Chris Wood diamankan oleh Ederson.

Tak ada gol tercipta hingga 45 menit berakhir. Skor 0-0 untuk kedua kesebelasan saat rehat kendati Man City lebih dominan.

Usai istirahat, Nottingham coba menggebrak. Peluang didapat Nico Dominguez di menit ke-47 tetapi tembakan setengah volinya terlalu pelan dan tepat mengarah ke posisi berdiri Ederson.

Kans terbaik dimiliki Nottingham di menit ke-67. Penetrasi Hudson-Odoi diakhiri dengan tembakan dari dalam kotak penalti. Namun, Ederson sigap menepis bola.

 

