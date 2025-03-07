Akui Cedera Gara-Gara Kesalahannya, Kevin Diks Kecam Rasisme terhadap Trevoh Chalobah

Kevin Diks mengecam rasisme terhadap Trevoh Chalobah yang dilancarkan penggemar sepakbola Indonesia (Foto: X/@KevinDiks_)

KEVIN Diks angkat bicara mengenai cedera yang menimpanya di laga FC Copenhagen vs Chelsea pada 16 besar Liga Konferensi Eropa 2024-2025. Ia lantas pasang badan untuk Trevoh Chalobah.

Bek Timnas Indonesia itu ditarik keluar pada menit ke-79 pertandingan di Stadion Parken, Copenhagen, Denmark, Jumat (7/3/2025) dini hari WIB. Diks diketahui cedera usai berbenturan dengan pemain Chelsea.

1. Rasisme

Cederanya pemain berusia 28 tahun itu membuat Chalobah langsung jadi sasaran rasisme di media sosial, khususnya Instagram. Sebagian besar merupakan pencinta sepakbola Tanah Air.

Diks langsung angkat bicara mengenai cederanya. Ia mengaku benturan yang mengakibatkan rasa sakit tersebut adalah kesalahannya.

“Saya telah melihat serangan rasisme ke arah Trevoh Chalobah di Instagram karena cedera saya,” tulis Diks di akun X @KevinDiks_, Jumat (7/3/2025).

“Itu adalah kesalahan saya sendiri,” imbuh eks Fiorentina tersebut.