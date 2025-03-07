Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Akui Cedera Gara-Gara Kesalahannya, Kevin Diks Kecam Rasisme terhadap Trevoh Chalobah

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 07 Maret 2025 |19:09 WIB
Akui Cedera Gara-Gara Kesalahannya, Kevin Diks Kecam Rasisme terhadap Trevoh Chalobah
Kevin Diks mengecam rasisme terhadap Trevoh Chalobah yang dilancarkan penggemar sepakbola Indonesia (Foto: X/@KevinDiks_)
A
A
A

KEVIN Diks angkat bicara mengenai cedera yang menimpanya di laga FC Copenhagen vs Chelsea pada 16 besar Liga Konferensi Eropa 2024-2025. Ia lantas pasang badan untuk Trevoh Chalobah.

Bek Timnas Indonesia itu ditarik keluar pada menit ke-79 pertandingan di Stadion Parken, Copenhagen, Denmark, Jumat (7/3/2025) dini hari WIB. Diks diketahui cedera usai berbenturan dengan pemain Chelsea.

1. Rasisme

Kevin Diks terjatuh setelah berduel dengan Trevoh Chalobah @Golok_Banten

Cederanya pemain berusia 28 tahun itu membuat Chalobah langsung jadi sasaran rasisme di media sosial, khususnya Instagram. Sebagian besar merupakan pencinta sepakbola Tanah Air.

Diks langsung angkat bicara mengenai cederanya. Ia mengaku benturan yang mengakibatkan rasa sakit tersebut adalah kesalahannya.

“Saya telah melihat serangan rasisme ke arah Trevoh Chalobah di Instagram karena cedera saya,” tulis Diks di akun X @KevinDiks_, Jumat (7/3/2025).

“Itu adalah kesalahan saya sendiri,” imbuh eks Fiorentina tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/51/3188717/justin_hubner-hugQ_large.jpg
Kartu Merah Justin Hubner di Laga Fortuna Sittard vs Ajax Amsterdam Jadi Sorotan, Pengamat: Dia Sering Lakukan Hal Gila
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/51/3188838/jenson_seelt-xcJ9_large.jpg
Cerita Jenson Seelt soal Darah Keturunan Indonesia: Kakek dari Maluku, hingga Suka Soto!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188539/pratama_arhan_bersama_kedua_orangtuanya-lMgH_large.jpg
Pratama Arhan Berduka, Netizen Indonesia Kompak Kirim Doa dan Dukungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188494/penghormatan_spesial_bangkok_united_kepada_pratama_arhan-sCJq_large.jpg
Ayah Pratama Arhan Meninggal Dunia, Bangkok United Berduka dan Beri Penghormatan Spesial
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/11/51/1654539/hasil-bulu-tangkis-sea-games-2025-leobagas-dan-rachelfebi-kompak-ke-perempat-final-jar.webp
Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2025: Leo/Bagas dan Rachel/Febi Kompak ke Perempat Final
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/11/lucas_dias.jpg
Lucas Dias Tinggalkan PSM Makassar, Alasan Pamit Bikin Kaget!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement