Bayern Munich Unggul 8 Angka dari Bayer Leverkusen, Harry Kane Akhiri Kutukan Tak Pernah Juara?

BAYERN Munich unggul 8 angka dari Bayer Leverkusen saat ini di klasemen sementara Bundesliga 2024-2025. Akankah Harry Kane pada akhiri kurukan tak pernah juara?

Dengan kondisi saat ini, kans Bayern Munich juara Bundesliga 2024-2025 sangat terbuka lebar. Apalagi, Bayern ukir perjalanan manis sejauh ini di Bundesliga 2024-2025 dengan baru sekali kalah dari 24 laga yang telah dijalani.

1. Bayern Munich Berpeluang Juara

Ya, Bayern Munich tengah kukuh bertengger di puncak klasemen sementara Bundesliga 2024-2025. Dari 24 laga yang telah dijalani, mereka sudah mengemas 61 poin saat ini. Perolehan itu didapat dari 19 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 1 kali kalah.

Bayern pun unggul cukup jauh dari Bayer Leverkusen yang mengisi posisi kedua di klasemen. Sang juara bertahan kini mengemas 53 poin, hasil dari 15 kemenangan, 8 imbang, dan 1 kali kalah.

Dengan kondisi di atas, Bayern Munich punya kans besar untuk meraih kemenangan. Kini, tersisa 10 laga lagi di ajang Bundesliga 2024-2025.