Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bayern Munich Unggul 8 Angka dari Bayer Leverkusen, Harry Kane Akhiri Kutukan Tak Pernah Juara?

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 07 Maret 2025 |12:18 WIB
Bayern Munich Unggul 8 Angka dari Bayer Leverkusen, Harry Kane Akhiri Kutukan Tak Pernah Juara?
Harry Kane kala membela Bayern Munich. (Foto: Bayern Munich)
A
A
A

BAYERN Munich unggul 8 angka dari Bayer Leverkusen saat ini di klasemen sementara Bundesliga 2024-2025. Akankah Harry Kane pada akhiri kurukan tak pernah juara?

Dengan kondisi saat ini, kans Bayern Munich juara Bundesliga 2024-2025 sangat terbuka lebar. Apalagi, Bayern ukir perjalanan manis sejauh ini di Bundesliga 2024-2025 dengan baru sekali kalah dari 24 laga yang telah dijalani.

Harry Kane beraksi di laga Bayern Munich vs VfB Stuttgart (Foto: X/@FCBayernEN)

1. Bayern Munich Berpeluang Juara

Ya, Bayern Munich tengah kukuh bertengger di puncak klasemen sementara Bundesliga 2024-2025. Dari 24 laga yang telah dijalani, mereka sudah mengemas 61 poin saat ini. Perolehan itu didapat dari 19 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 1 kali kalah.

Bayern pun unggul cukup jauh dari Bayer Leverkusen yang mengisi posisi kedua di klasemen. Sang juara bertahan kini mengemas 53 poin, hasil dari 15 kemenangan, 8 imbang, dan 1 kali kalah.

Dengan kondisi di atas, Bayern Munich punya kans besar untuk meraih kemenangan. Kini, tersisa 10 laga lagi di ajang Bundesliga 2024-2025.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/51/3139870/berikut_hasil_lengkap_pekan_terakhir_bundesliga_2024_2025-2ZPM_large.jpg
Hasil Lengkap Pekan Terakhir Bundesliga 2024-2025: Bayern Munich Menang Telak, Borussia Dortmund Lolos Liga Champions
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/51/3139749/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_vision_hoffenheim_vs_bayern_munich_di_bundesliga_2024_2025-fvdV_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Hoffenheim vs Bayern Munich di Bundesliga 2024-2025, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/51/3139409/berikut_tiga_trofi_yang_diperoleh_xabi_alonso_di_bayer_leverkusen-VH8s_large.jpg
3 Trofi yang Diperoleh Xabi Alonso di Bayer Leverkusen, Nomor 1 Akhiri Puasa Gelar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/51/3138086/bayern_munich-sABS_large.jpg
Hasil Bundesliga 2024-2025 Semalam: Bayern Munich vs Borussia Monchengladbach 2-0!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/10/51/1654105/bulu-tangkis-beregu-putra-indonesia-raih-medali-emas-usai-sikat-malaysia-shk.jpg
Bulu Tangkis Beregu Putra Indonesia Raih Medali Emas usai Sikat Malaysia 3-0
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/ketua_badan_tim_nasional_sumardji.jpg
Sumardji Bakal Tiru Cara Shin Tae-yong untuk Bikin Timnas Indonesia U-22 Menggila Lawan Myanmar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement